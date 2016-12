Zurück zur Ex? Merino will BVB verlassen

Mikel Merino will den BVB offenbar schon wieder verlassen

Mikel Merino spielt seit seinem Wechsel von CA Osasuna zu Borussia Dortmund im Sommer allenfalls eine Nebenrolle. Dem Präsidenten seines Ex-Klubs zufolge will der Spanier schon im Winter zurück in die Heimat. Es geht offenbar nicht um eine Leihe, sondern um eine feste Verpflichtung.

"Wir haben mit dem Spieler gesprochen, mit seiner Familie und mit der Borussia. Es wird nun geprüft, ob es möglich ist, ein Abkommen zu treffen, durch das wir ein Vorkaufsrecht bekommen. Denn er will hierhin kommen", erklärte Luis Sabalza der spanischen Nachrichtenagentur "EFE". "Wir haben mit dem BVB bisher nicht über Geld gesprochen, aber ich denke wir bekommen das hin."

Laut Sabalza gehört der 20-Jährige zu den Wunschspielern von Osasunas neuem Trainer Joaquin Caparros für die anstehende Transferperiode. "Caparros hat uns gesagt, dass er Mikel Merino, einen Torwart und auch gerne einen weiteren Mittelstürmer hätte", offenbarte der Klub-Chef.

Weitere Interessenten für Mikel Merino

Für den als hochtalentiert geltenden Merino hatte der BVB rund 3,5 Millionen Euro an Osasuna gezahlt. Der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler bestritt erst ein Pflichtspiel für die Dortmunder.

Zuletzt war auch Athletic Bilbao als möglicher Abnehmer von Merino im Gespräch. Die Basken hatten sich bereits vor seinem BVB-Wechsel um den spanischen U21-Nationalspieler bemüht.

Dieser hatte Osasuna in der vergangenen Spielzeit mit überragenden Leistungen zum Aufstieg in der Segunda División geführt. Das Team aus Pamplona belegt nach 14 Spieltagen den letzten Tabellenplatz in der ersten Liga.