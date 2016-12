Stadion, Wappen - Alles neu bei Atlético

Das altehrwürdige Estadio Vincente Calderon hat ausgedient

Das neue Stadion des spanischen Erstligisten Atlético Madrid hat einen Namen. Das ultramoderne Bauwerk, in das der Club im Sommer 2017 umziehen will, werde "Wanda Metropolitano" heißen - in Anlehnung an die chinesische Wanda Group, die bereits 20 Prozent an dem Verein hält und sich das Recht zur Namengebung gesichert hatte. Dies teilte Atletico-Präsident Enrique Cerezo am Freitag mit.

Der Beiname "Metropolitano" ist eine Anspielung auf das allererste Stadion, in dem der Club 1929 in der Liga debütiert hatte, bevor er 1966 in das Estadio Vicente Calderon umgezogen war. "Ein Name, der für Vergangenheit und Zukunft steht", erklärte Cerezo. Das "Metropolitano", wie das Stadion vermutlich kurz genannt wird, bietet Platz für 67.000 Zuschauer. Die Kosten sollen sich auf etwa 220 Millionen Euro belaufen.

Gleichzeitig stellte Atlético Madrid auch ein runderneuertes Klubwappen vor. Bär und Erdbeerbaum im oberen Bereich werden künftig größer dargestellt, allerdings nur in blau. Grün und braun verschwinden aus dem Wappen.

red/apa