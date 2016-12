Streiten RB Leipzig und Barça um Top-Talent?

Dayot Upamecano soll ein Kandidat in Leipzig sein - und in Barcelona

Aufsteiger RB Leipzig führt überraschend die Bundesliga-Tabelle an. Auch international nehmen es die finanzkräftigen Sachsen offenbar mit den ganz Großen auf. Im Kampf um ein österreichisches Top-Talent ist der Gegner kein Geringerer als der FC Barcelona.

Nach Informationen des "Kurier" will Sportdirektor Ralf Rangnick mit dem 18 Jahre alten Innenverteidiger Dayot Upamecano einen weiteren Akteur von Schwesterverein Red Bull Salzburg in die sächsische Landeshauptstadt locken. Der Youngster könnte bereits im Winter kommen, als Reaktion auf die Personalsorgen des Teams von Trainer Ralph Hasenhüttl in der Defensive. Kyriakos Papadopoulos (Knie-OP) und Marvin Compper (Kapselverletzung) waren zuletzt außer Gefecht.

Upamecano etablierte sich in Salzburg nach dem Abgang Martin Hintereggers zum FC Augsburg als Stammspieler. In der vergangenen Spielzeit war er noch überwiegend für das Zweitliga-Farmteam FC Liefering zum Einsatz gekommen. 2016/2017 jedoch absolviert er wettbewerbsübergreifend bereits 20 Partien für Red Bull, 19 davon über die volle Spielzeit.

Als Mascherano-Nachfolger nach Barcelona?

Konkurrenzlos sind die Leipziger im Werben um den 1,85-Meter-Mann jedoch nicht. Barça hat laut der spanischen "Sport" ebenfalls seine Fühler nach dem französischen U19-Nationalspieler ausgestreckt.

Bei den Katalanen soll dieser ein Kandidat sein, in die Jahre gekommene Defensivakteure wie Javier Mascherano (32) und Jérémy Mathieu (33) zu beerben. Scouts des spanischen Top-Klubs haben Upamecano dem Bericht zufolge bereits mehrfach unter die Lupe genommen.