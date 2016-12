Karius: "Wir sind keine Roboter"

Loris Karius stellt klar, dass das Profileben nicht immer traumhaft ist

Ein Patzer von Loris Karius kostete dem Liverpool FC am vergangenen Sonntag einen Punktgewinn in Bournemouth und heizte die Diskussionen um den Nummer-Eins-Status des deutschen Keepers an.

Liverpool-Legende Jamie Carragher sprach dem 23-Jährigen die Fähigkeit ab, das LFC-Tor zu hüten, Ex-Spieler Gary Neville behauptete sogar, Karius würde Angst auf seine Vorderleute ausstrahlen. Den DFB-Nationalspieler lässt das Gerede hingegen offenbar kalt.

"Die Leute denken manchmal, wir seien Roboter, weil wir so gut bezahlt werden. Sie denken, wir hätten keine Emotionen und hätten niemals einen schlechten Tag", so Karius im Interview mit der "Daily Mail". So funktioniere es aber nicht. Spieler seien weiterhin Menschen, die Fehler machen, unterschiedliche Tage haben und der hohe Lohn ändere daran nichts, so Karius.

Karius: Traumjob, aber...

Der Torwart ergänzte, er brauche die Unterstützung der Fans, sei aber nicht sicher, ob diese alle Facetten des Profitums im Blick hätten. "Klar, wir genießen es, jeden Tag Fußball zu spielen. Es ist ein Traumjob, aber es kann auch hart sein", so der Ex-Mainzer.

Zur Kritik von Carragher und Neville bezog Karius ebenfalls Stellung: "Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll", sagte der Deutsche und hinterfragte, ob die betreffenden Personen die Aussagen zum heutigen Zeitpunkt wiederholen würden. Was Carragher sage, interessiere ihn zudem sowieso nicht. "Er war ein Topspieler, dann kurz Trainer und ist nun Experte. Er ist immer sehr kritisch und kritisiert jeden", so Karius.