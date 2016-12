Tuchel über Reus: "Habe mir Sorgen gemacht"

Thomas Tuchel (l.) baut in den kommenden Monaten voll auf seinen Starspieler Marco Reus

Marco Reus ist seit seiner Rückkehr direkt wieder zum Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Borussia Dortmund geworden. Die Zahlen und Fakten sprechen dabei eine eindeutige Sprache.

Die sensationelle Bilanz des wiedergenesenen 27-Jährigen seit seiner Rückkehr vor drei Wochen: Alle 25 Minuten ist Marco Reus an einem Treffer der Borussen direkt beteiligt. In den jeweils zwei Einsätzen in der Bundesliga und der Champions League steuerte Reus bereits drei Tore sowie sechs Assists bei.

Der Nationalspieler hat dem BVB direkt nach seiner komplizierten Schambeinentzündung auf ein noch höheres Niveau verholfen. Auch Cheftrainer Thomas Tuchel hat die Wichtigkeit seines Publikumslieblings erkannt: "Den Platz, den er einnimmt, ist unglaublich wichtig. Er füllt damit ein Vakuum", so der Coach gegenüber "derwesten.de".

Tuchel: "Ich habe mir Sorgen gemacht"

Thomas Tuchel gestand ein, dass er aufgrund der Schwere der Verletzung bei Marco Reus zeitweise sogar an dessen Comeback in diesem Jahr gezweifelt hatte: "Ich habe mir Sorgen gemacht, als ich Marco das erste Mal nach seinem EM-Aus gesprochen habe, weil ich festgestellt habe, wie gravierend die Verletzung ist und wie weit der Weg zurück ist."

Umso erleichterter zeigte sich Borussias Linienchef Tuchel, dass Reus direkt in seinen ersten Saisonspielen überzeugte. Gegen Borussia Mönchengladbach beispielsweise mit drei Vorlagen, bei Real Madrid am letzten Mittwoch mit dem späten Ausgleichstreffer nach Einwechslung.

Für den Samstagnachmittag beim 1. FC Köln (ab 15:30 Uhr) stellte Dortmunds Trainer seiner Nummer 11 einen Startelfeinsatz in Aussicht. Und das trotz einer Erkältung, die Marco Reus zuletzt etwas zurückwarf.