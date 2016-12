Medien: BVB verhandelt mit Toptorjäger

Fedor Smolov könnte bald im Trikot von Borussia Dortmund jubeln

Seit Fedor Smolov beim FK Krasnodar anheuerte, trifft der Russe beinahe nach Belieben: 20 Tore in 29 Ligaspielen stehen 2015/2016 zu Buche, in dieser Saison bereits zehn Treffer in zwölf Einsätzen im Oberhaus sowie fünf Treffer in sechs internationalen Einsätzen. Unlängst sprach der 26-Jährige von einem Interessenten aus der Bundesliga. Angeblich handelt es sich um den BVB.

"Es gibt ein Team, das ich nicht nennen möchte. Für dieses wäre ich bereit, Krasnodar im Winter zu verlassen", so der Angreifer im russischen TV-Sender "Match TV". Der Goalgetter schränkte zwar ein, dass er nicht unbedingt plane, bereits in der kommenden Transferperiode zu gehen, dass die Zeichen im Sommer aber wohl auf Abschied stünden.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" nun aus dem "direkten Umfeld" Krasnodars erfahren haben will, handelt es sich bei besagtem Bundesligisten um Borussia Dortmund. Gespräche mit dem Nationalspieler laufen demnach bereits. Im TV direkt auf die Borussen angesprochen, dementierte Smolov zumindest nicht.

Klar ist, in Dortmund dürfte man sich auf vermeintlich kürzere Sicht mit Verstärkungen für die Abteilung Attacke beschäftigen. Pierre-Emerick Aubameyang wird auf Dauer kaum zu halten sein und mit Adrian Ramos steht ansonsten nur ein weiterer Spieler der Marke "echter Mittelstürmer" im Kader. Smolov würde diese Lücke füllen, hat sein Können allerdings noch nicht auf der ganz großen Bühne bewiesen. Mit einem laufenden Vertrag bis 2019 dürfte der Kicker der Sbornaja zudem nicht ganz billig werden.