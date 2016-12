Bericht: Bazoer zu Gesprächen in Wolfsburg

Riechedly Bazoer soll sich schon zu Gesprächen in Wolfsburg befunden haben

Riechedly Bazoer kommt mit gerade einmal 20 Lenzen bereits auf mehr als 50 Einsätze für den niederländischen Spitzenklubs Ajax, ist europaweit begehrt und steht zu allem Überfluss offensichtlich kurz vor einem Wechsel. Der VfL Wolfsburg soll sich bereits in Verhandlungen mit dem Toptalent befinden.

"Ich gehe nach Gesprächen mit Riechedly davon aus aus, dass es wahrscheinlich ist, dass er nach der Winterpause nicht mehr Teil des Teams ist", so Ajax-Coach Peter Bosz in der niederländischen Zeitung "De Telegraaf". Wie der "kicker" nun enthüllt, läuft der Poker mit dem VfL Wolfsburg bereits. Wie das Fachmagazin berichtet, weilte Bazoer in dieser Woche zu Gesprächen in der Autostadt.

Spekulationen um einen Winterwechsel schossen zuletzt vermehrt ins Kraut, da der Mittelfeldspieler zuletzt seinen Stammplatz unter Bosz verlor und zudem mit dem ehemaligen Profi von Hansa Rostock aneinander geraten sein soll. Neben Wolfsburg sollen allerdings zahlreiche Spitzen-Vereine - darunter Arsenal, Liverpool und der AC Mailand - den Hut in den Ring geworfen haben.

Eine Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers wäre somit ein echter Coup für den VfL Wolsburg, würde allerdings etwas konträr zu dem zuletzt thematisierten Kurswechsel bei den Niedersachsen laufen. Klar, mit 20 passt Bazoer in die Abteilung "entwicklungsfähiges Talent", mit einer Ablöse von rund 22 Millionen Euro würde er die Wölfe allerdings eine gewaltige Summe kosten.