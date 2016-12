Ausstiegsklausel: Kampf um Chicharito eröffnet?

Heiß begehrt: Javier Hernández

Muss sich Bayer Leverkusen Sorgen um seinen besten Torjäger machen? Laut dem "Daily Mirror" planen sowohl der FC Liverpool als auch Tottenham Javier Hernández zurück auf die Insel zu lotsen. Und dank einer angeblichen Ausstiegsklausel im Vertrag des Mexikaners könnte der Transfer schneller über die Bühne gehen als vielen beim Werksklub lieb sein dürfte.

Demnach schauen sich aktuell Jürgen Klopp und Mauricio Pochettino nach möglichen Verstärkungen für das Ende Januar öffnende Transferfenster um. Den Berichten zufolge liegt der Fokus von Liverpool auf der Suche eines Flügelstürmers, während die Spurs am liebsten einen Zehner verpflichten würden.

Und dennoch haben beide Klubs ein Auge auf "die kleine Erbse" geworfen und könnten sich zum Handeln gezwungen fühlen. Denn: Auch Valencia soll bereit sein die 45 Millionen Euro zu zahlen, die dem 28-Jährigen einen Wechsel ermöglichen würden. Der spanische Top-Klub liegt derzeit nur auf dem 17. Platz und ist auf der Suche nach einem Stürmer, der die "Blanquinegros" aus dem Tabellenkeller schießt.

Sowohl die Premier League als auch La Liga wären kein Neuland für Chicharito, der vergangene Saison mit 17 Toren in 28 Bundesligaspielen Bayers erfolgreichster Angreifer war. Für Manchester United erzielte der Nationalspieler in vier Jahren 37 Tore. Für Real Madrid bestritt er in der Saison 2014/2015 23 Spiele und war sieben Mal erfolgreich.