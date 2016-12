Torlos gegen Aue: FCK tritt auf der Stelle

Der FC Kaiserslautern bleibt auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen

Der 1. FC Kaiserslautern ist auch das siebte Spiel in Folge in der 2. Bundesliga ungeschlagen geblieben. Gegen den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue reichte es aber vor 21.463 Zuschauern nur zu einem 0:0. Die Roten Teufel taten sich auf dem Betzenberg sehr schwer und konnten die Abwehr der Sachsen nur selten in Gefahr bringen.

"Wir tun uns im Moment schwer gegen Gegner, die hinten drinstehen, statt nach vorn zu spielen. Im Angriff fehlen uns im Moment die Ideen, aber wir haben jetzt immerhin siebenmal in Folge nicht verloren, man soll jetzt nach drei 0:0 nicht alles schlechtreden", sagte Lauterns Marcel Gaus.

Nach dem Remis ist der FCK mit 19 Punkten Tabellendreizehnter. Aue bleibt mit zwölf Zählern auf den Abstiegsrängen. Die Lauterer verpassten den sechsten Sieg gegen die Veilchen im sechsten Spiel im Fritz-Walter-Stadion. Die Auer, die mit 32 Gegentoren die defensivschwächste Mannschaft der Liga stellen, holten damit in den vergangenen sieben Partien nur zwei Zähler.

Kurios war die Szene in der 44. Minute. Aues Cebio Soukou brachte Lauterns Marcel Gaus zu Fall. Schiedsrichter Benjamin Brandt zückt die Gelb-Rote Karte, obwohl Soukou zuvor nicht verwarnt war. Offensichtlich lag eine Verwechslung mit Louis Samson vor. Der Unparteiische erkannte schließlich seinen Fehler und verwarnte Soukou schließlich lediglich.

Die Bestnoten bei den Lauterern verdienten sich Robin Koch und Christoph Moritz. Aufseiten der Gäste gefielen Kapitän Christian Tiffert und Adam Sušac.