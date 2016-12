Lilien-Coach poltert gegen "Verräter"

Ramon Berndroth ist Interimstrainer von Darmstadt 98

Interims-Trainer Ramon Berndroth von Darmstadt 98 hat nach der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg am Samstag harsche Kritik an einem namentlich nicht genannten Spieler seines Teams geübt.

"Wir waren nicht restlos eine Mannschaft, wir haben einen Verräter drin. Das werde ich auch intern ansprechen", sagte der Nachfolger des unter der Woche entlassenen Norbert Meier bei "Sky" und ergänzte: "Es gibt Spieler, die Entscheidungen akzeptieren und sagen, okay, ich bin trotzdem im Team. Es gibt andere, die sich maßlos überschätzen."

Grundsätzlich zeigte sich der 64-Jährige vom Auftreten des Bundesliga-Schlusslichts aber angetan. "Viele Lilien-Tugenden" habe er in Freiburg gesehen. "Wir waren eine Mannschaft, das hat man in der Kabine schon gemerkt", so Berndroth.

Den Glauben an den Klassenerhalt hat der ehemalige Leiter des Darmstädter Nachwuchsleistungszentrums trotz des erneuten Rückschlags noch nicht aufgegeben. "Jetzt können wir ein neues Kapitel schreiben - denn es kann ja nur noch bergauf gehen. Von den Punkten her sind wir nach wie vor konkurrenzfähig, und von der Leistung her auch. Wir haben gezeigt, dass es noch eine interessante Saison werden kann", erklärte Berndroth.

Strafstoß-Entscheidung "ist egal"

Die umstrittene Strafstoß-Entscheidung von Schiedsrichter Wolfgang Stark, die der angeblich gefoulte Joker Nils Petersen vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion zum Siegtor für den SC nutzte (86.), wollte der Coach nicht zu hoch hängen.

"Die Frage ist zwar, wo das Foul war. Aber das ist egal. Damit will ich mich gar nicht beschäftigen, weil es mich von der seriösen Analyse wegführt", äußerte Berndroth. "Wenn wir bis zur Winterpause insgesamt dreimal mit Pech verlieren, ist der Boden dafür bereitet, dass wir das erste Spiel im neuen Jahr mit Glück gewinnen."

Vor Weihnachten treffen die Darmstädter noch auf Bayern München und Hertha BSC.