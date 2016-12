Durm: "Sind der Musik hinterher gerannt"

Erik Durm (r.) ärgerte sich nach dem Dortmunder Remis in Köln

Mit einem starken 2:2 gegen Real Madrid sicherte sich der BVB in der Champions League Platz eins in der Gruppe F, am Samstag kehrte im Liga-Alltag nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln hingegen schnell wieder Ernüchterung ein.

"Wir haben in der ersten Hälfte ein Scheiß-Tor kassiert. Dann rennen wir die ganze Zeit der Musik hinterher. Gott sei Dank haben wir noch das 1:1 erzielt", haderte Abwehr-Ass Erik Durm mit der Leistung des BVB und auch seine Defensiv-Kollegen waren alles andere als zufrieden.

"Ein Punkt ist besser als keiner", stellte Matthias Ginter zwar treffend fest, gestand jedoch: "Es sind gemischte Gefühle." Vor allem mit der Standardsituation, aus der die Führung der Geißböcke resultierte, hing dem Nationalspieler noch nach. "Es ist ärgerlich, dass wir durch so eine einfache Standardsituation in Rückstand geraten und dann hinterherlaufen müssen. Hier in Köln auf dem Platz und gegen eine Fünferketter anzulaufen, ist es schwierig. Wir hatten schon schlechtere Spiele und haben sie gewonnen."

Apropos Standard: Marcel Schmelzer nahm die Verantwortung für die Kölner Führung kurzerhand auf seine Kappe. "Wir sind mit der ersten Halbzeit ganz gut gefahren, bis auf den Fehler beim 0:1 von mir, als ich den Ball verloren und den Freistoß verursacht habe. Es ist schade, wenn Köln nicht in Führung gegangen wäre, wäre mehr für uns drin gewesen." Der 28-Jährige sprach dem Team allerdings seine Anerkennung aus, dass man dennoch den Ausgleich erzielt habe.