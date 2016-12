Rangnick: "Plötzlich bot United 40 Millionen"

Laut Ralf Rangnick wäre Breel Embolo beinahe bei RB Leipzig gelandet

Im Sommer sicherte sich der FC Schalke für satte 21 Millionen Euro die Dienste des Schweizer Meagtalents Breel Embolo. Der 19-Jährige wäre allerdings um ein Haar bei der Konkurrenz gelandet. Das berichtete nun Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick.

"Sagen wir mal so: Wir waren sehr weit. Der Spieler und die Berater wollten zu uns, und wir waren uns mit ihnen, was den Vertrag von Breel angeht, einig", erklärte der 58-Jährige in einem Interview mit dem Schweizer "Blick". Der Deal geriet allerdings ins Stocken, als sich die Sachsen nicht sofort auf die Ablöseforderungen des FC Basels einlassen wollten und ein Schwergewicht aus der englischen Premier League den Preis in die Höhe trieb.

Man hätte nicht mehr "weit auseinander gelegen" und das Angebot Leipzigs sei schon sehr hoch gewesen, so Rangnick zum Ablauf des Pokers, doch "dann kam plötzlich ein angebliches Angebot von Manchester United über 40 Millionen", erklärte Rangnick. Man habe sich dann entschieden, die Entwicklung abzuwarten und sei aus den Verhandlungen ausgestiegen, als sich nichts Konkretes tat. "Wir wollten nicht weiter in der Beifahrer-Rolle sein", stellte der ehemalige Hoffenheim-Coach klar.

Dass Schalke Embolo am Ende für 21 Millionen Euro an Land gezogen haben soll, ringt Rangnick daher ein Schmunzeln ab. "Wenn dem so ist, dann muss man Schalke gratulieren", so Rangnick mit Verweis auf die harten Verhandlunsgpartner auf Seiten Basels. So oder so, ist der RB-Funktionär allerdings mit dem Ist-Zustand alles andere als unzufrieden. Embolo sei nun bei einem "sehr guten Verein" und Leipzig habe stattdessen Nabil Keita und Oliver Burke geholt, schloss Rangnick.