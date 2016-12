Derby-Sieg! Juve baut Tabellenführung aus

Juventus hat im Derby gegen den FC Turin gewonnen

Sami Khedira hat mit Juventus Turin das umkämpfte Derby beim Stadtrivalen FC Turin gewonnen und die Tabellenführung in der italienischen Serie A damit vorerst ausgebaut.

Mit dem 29-Jährigen in der Startelf siegte der Meister am Sonntag durch zwei späte Treffer mit 3:1 (1:1) und hat nun zumindest vorübergehend sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger AS Rom.

Allerdings haben die Römer um Nationalspieler Antonio Rüdiger am Montag (21:00 Uhr) im Topspiel gegen den Tabellendritten AC Mailand die Chance, den Rückstand wieder zu verkürzen. Der SSC Neapel liegt derweil nach einem 5:0-Kantersieg bei Cagliari Calcio mit 31 Punkten als Tabellenvierter einen Zähler hinter dem punktgleichen Verfolger-Duo aus Rom und Mailand.

Torjäger Gonzalo Higuaín (28./82.) hatte für Juventus nach dem frühen Führungstreffer des FC Turin durch Andrea Belotti (16.) die Partie gedreht. In der Nachspielzeit besorgte Miralem Pjanić (90.+2) den Endstand.