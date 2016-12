Mkhitaryan-Gala mit bitterem Beigeschmack

Henrikh Mkhitaryan traf und musste verletzt ausgewechselt werden

Henrikh Mkhitaryan war der Mann des Spiel und wird sich dennoch nicht nur lächelnd an den 1:0-Erfolg von Manchester United über Tottenham erinnern. Der Armenier erzielte sein erstes Ligator und musste dann vom Platz.

Wenige Tage nach seinem ersten Treffer für United in der Europa League gegen Zorya Lugansk präsentierte sich Henrikh Mkhitaryan auch in der Liga in Galaform. Der Armenier erzielte in der 29. Minute den goldenen Treffer für das Team von José Mourinho. Nach einem Zusammenstoß mit Tottenhams Danny Rose musste der 27-Jährige in der 85. Minute dann allerdings vom Feld getragen werden.

FT: #MUFC 1 Spurs 0. @HenrikhMkh's goal wins the game on a day where Pogba also rattled the woodwork. A vital three points! #MUFC pic.twitter.com/a1IdEDlHEr — Manchester United (@ManUtd) 11. Dezember 2016

"Es sieht so aus, als würde er im nächsten Spiel aussetzen müssen, aber es ist wohl nicht wirklich schlimm und er wird wohl keine Operation brauchen", gab Coach José Mourinho nach der Partie jedoch glücklicherweise weitestgehend Entwarnung. Der Portugiese fand zudem lobende Worte für den ersten armenischen Torschützen der Geschichte des englischen Oberhauses: Mkhitaryan habe es verdient, zum Spieler der Partie gewählt zu werden, so The Special One.

Ein weiterer Treffer blieb United verwehrt, als ein sehenswerter Freistoß von Paul Pogba in der zweiten Halbzeit ans Aluminium knallte.

Für die in der Liga zuvor ungeschlagenen Spurs war die Niederlage im Old Trafford die erste in dieser Saison. Tottenham blieb auf Platz fünf der Premier-League-Tabelle, hat aber nur noch drei Punkte Abstand auf Manchester United, das weiter auf Platz sechs rangiert.