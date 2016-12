Salzburg zwingt Sturm in die Knie

Mit dem Außenrist sorgte Valon Berisha für das 1:0 aus Salzburger Sicht

Mit einem 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg im kampfbetonten Schlager bei Sturm Graz hat Meister Salzburg die Steirer am Sonntag von der Tabellenspitze der Bundesliga gestoßen und selbst ein Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt. Die "Bullen", die trotz Unterzahl ab der 70. Minute dank eines Treffers von Valon Berisha (64.) siegten, sind als neuer Zweiter nur zwei Zähler hinter Leader Altach.

Der von 10.583 Zuschauern besuchte Hit blieb spielerisch vieles schuldig, immerhin brachte die zweite Hälfte etwas mehr Torszenen. Sturm konnte auch nach der Roten Karte für Dayot Upamecano nicht entscheidend zusetzen und musste schließlich die dritte Heimniederlage in Folge hinnehmen. Die Grazer sind einen Punkt hinter Salzburg Dritter.

Sturm-Coach Franco Foda nahm im Vergleich zum 4:0-Kantersieg beim WAC eine Woche zuvor drei Änderungen vor. Der wieder fitte Goalgetter Deni Alar rückte ebenso in die Startelf wie Innenverteidiger Christian Schulz und Mittelfeldmann Philipp Huspek. Bei Salzburg brachte der mit einer ebenso langen wie stark besetzten Bank gesegnete Oscar drei Tage nach dem 2:0-Prestigesieg über Schalke gleich sieben Neue. Wieder von Beginn an mit dabei war der 19-jährige Mittelfeldmann Xaver Schlager, der gegen Schalke getroffen hatte.

Keine Ruhe

Die Partie wurde ebenso leidenschaftlich wie hektisch geführt, echte Einschussmöglichkeiten eröffneten sich den Teams vor der Pause keine - mit Ausnahme eines brandgefährlichen Lazaro-Stanglpass', den Gratzei in letzter Sekunde vor Hwang entschärfte (3.) bzw. eines Versuchs von Stefan Hierländer, der den Ball nach Alar-Assist aber nicht aufs Tor brachte (4.). Viele Zuspiele kamen nicht an, fast immer war schon vor dem Strafraum des Gegners Schluss. Ihre Energie brachten die Akteure dafür umso intensiver in die teilweise harten Zweikämpfe ein. Schiedsrichter Dominik Ouschan sah sich genötigt, mehrmals auch verbal einzugreifen.

Umso überraschender kam kurz nach Wiederbeginn die Riesenchance von Hee-chan Hwang, der im Rutschen den Stanglpass von Berisha knapp am Tor vorbeisetzte (47.). Salzburg, das seine Pressingqualitäten an diesem Tag nicht richtig zur Geltung bringen konnte, war schließlich näher an der Führung dran. Erst setzte Konrad Laimer noch einen Köpfler nach Eckball knapp neben die Stange (60.), schließlich war aber Berisha mit etwas Ballglück und sattem Schuss per Außenrist aus spitzem Winkel mit dem 1:0 zur Stelle.

Sturm zeigte sich nicht geschockt, machte sich nun auch nach vorne wieder bemerkbar, zudem brachte Foda mit Philipp Zulechner einen weitere Offensivkraft. Salzburg-Goalie Alexander Walke vereitelte aber eine Doppelgroßchance von Alar und Huspek (66.). Nach einer harten Roten Karte für Salzburgs 18-jähriges Defensivtalent Upamecano, der den aufs Tor zulaufenden Bright Edomwonyi vor dem Strafraum im Zweikampf zu Fall brachte, war Sturm ab der 70. Minute in Überzahl und erhöhte dementsprechend weiter den Druck. Belohnt wurde das aber nicht mehr, trotz einiger Strafraumszenen und zweier Zulechner-Kopfbälle (78., 88.) blieb es beim 0:1. In der Nachspielzeit war Walke dann noch gegen Marc-Andre Schmerböck zur Stelle.

Mehr dazu:

>> Die besten Bilder der 19. Bundesliga-Runde

>> Kvilitaia-Doppelpack lässt Rapid jubeln

>> Austria nimmt Europacup-Frust nach St. Pölten mit

apa