HSV-Verteidiger vor Wechsel zu Pelé-Klub

Cléber wird den HSV wohl Richtung Brasilien verlassen

Laut brasilianischen Medien hat sich Bundesligist Hamburger SV mit dem FC Santos, Ex-Klub von Legende Pelé, auf einen Wechsel von Verteidiger Cléber geeinigt.

Die Sportzeitung "Lance" vermeldete, dass der HSV zwei Millionen Euro für den 26-Jährigen kassiert, aber 40 Prozent an den Transferrechten behält. Die Vertragsunterzeichnung soll bereits am Montag erfolgen.

Cléber war im Sommer 2014 für drei Millionen Euro von Corinthians SC aus Sao Paulo zu den Hanseaten gewechselt. Insgesamt bestritt der seit Wochen an Knieproblemen leidende Innenverteidiger 40 Bundesliga-Spiele für den HSV, das letzte am 5. November beim 2:5 in Dortmund.