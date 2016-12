Nach 46 Jahren: Série-A-Dino steigt ab

Die Internacional-Fans müssen den Abstieg ihres Klubs akzeptieren

Nach 46 Jahren Erstligazugehörigkeit muss Brasiliens Traditionsklub SC Internacional aus Porto Alegre erstmals den Gang in die zweite Liga antreten.

Das 1:1 am letzten Spieltag bei Fluminense Rio de Janeiro rettete den Tabellen-17. der 20 Teams umfassenden Liga nicht mehr vor dem Abstieg. Damit sind aus der Premierensaison 1971 nur noch Cruzeiro Belo Horizonte, Flamengo Rio de Janeiro, der FC Santos und FC São Paulo als Gründungsmitglieder dabei.

"Dino" Internacional hatte mit Klubidol und Seleção-Star Falcao 1975, 1976 und 1979 die brasilianische Meisterschaft gewonnen, dazu 1992 im nationalen Pokal triumphiert. Das erfolgreichste Jahr der Vereinshistorie war 2006 mit dem Gewinn des Libertadores Cups und der Klub-Weltmeisterschaft. Zu den Inter-Stars zählt auch Dunga, der den Klub 1999 mit einem Tor am letzten Spieltag noch vor dem Abstieg gerettet hatte.

"Wir haben unsere Sache schlecht gemacht und müssen uns für den Neuanfang besser aufstellen", so Mittelfeld-Ass Alex nach dem feststehenden Abstieg. Ähnlich klang sein Mitspieler Ernando: "Es lohnt nicht, viel darüber zu sprechen, wir müssen uns nur bei den Fans entschuldigen. Niemand wollte es und nun müssen wir hart arbeiten, um im nächsten Jahr zurückzukehren."

Der 38. und letzte Spieltag der Serie A, den der bereits zuvor feststehende Meister Palmeiras São Paulo mit einem 2:1 bei Vitoria Bahia beendete, war von zahlreichen Gedenkgesten und einer Schweigeminute für die 71 Toten der Flugzeugtragödie um den Erstligisten Chapecoense gekennzeichnet. Der Tabellenelfte trat am Sonntag wie Gegner Atletico Mineiro aus Belo Horizonte nicht zum Spiel in Chapecó an, das daraufhin als sogenanntes walkover mit 0:3 für beide Teams gewertet wurde.