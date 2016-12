United-Eklat: Mourinho "streicht" Weihnachten

José Mourinho bricht mit United-Traditionen

Nach dem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Tottenham schien sich die zuletzt etwas angespannte Lage bei Manchester United eigentlich etwas zu entspannen. Ein neuer Schachzug von Star-Coach José Mourinho sorgt allerdings für alles andere als besinnliche Festtagsstimmung.

Der exzentrische Portugiese soll seine Spieler ausgerechnet am Nachmittag des ersten Weihnachtstages zum Training ins Old Trafford beordert haben. Traditionell trainieren die Red Devils, einen Tag bevor es am Boxing Day wieder um Punkte in der Premier League geht, am morgen des wichtigen Feiertages auf dem Übungsgelände in Carrington. Der Nachmittag steht für gewöhnlich ganz im Zeichen der Familie. Viele Betreuer durften dem Trainingsplatz in der Vergangenheit sogar ganz fernbleiben. Ex-Trainer Louis van Gaal streute sogar einen freien Tag für alle ein.

"Alles sind extrem angepisst. Sie haben so etwas noch nie erlebt - nicht einmal unter Fergie (Ex-United-Coach Alex Ferguson Anm. d. Red.)", zitiert die englische "Sun" eine nicht näher benannte Quelle. In Carrington zu trainieren sei das eine, eine Einheit im Old Trafford hebe das Geschehen jedoch vor allem organisatorisch auf ein ganz anderes Level. "Einige Betreuer müssen dann sogar länger bleiben, um alles für das Spiel am Zweiten gegen Sunderland vorzubereiten. Er hat im Endeffekt Weihnachten gestrichen."