VfL: Plötzlich Konkurrenz im Bazoer-Poker

Wechselt Richedly Bazoer doch nicht zum VfL Wolfsburg

Unterschrift im Januar, ein Vertrag über viereinhalb Jahre und zwölf Millionen Euro Ablöse: Die Fakten des kolportierten Wechsels von Richedly Bazoer zum VfL Wolfsburg schienen eigentlich geklärt, nun taucht jedoch plötzlich das Gerücht auf, der 20-Jährige könnte Ajax in Richtung England verlassen.

Wie die "Sun" berichtet, soll man sich beim Arsenal FC durchaus Hoffnungen auf die Verpflichtung des sechsmaligen Oranje-Nationalspielers machen. Als großes Plus wird dabei Ajax-Sportdirektor Marc Overmars gesehen. Der ehemalige Außenstürmer stand zwischen 1997 und 2000 in 100 Erstligaspielen für die Gunners auf dem Platz und gewann unter anderem die englische Meisterschaft. Nun soll er Bazoer von einem Engagement in London überzeugen.

Das Gerücht wird man in Wolfsburg nur ungern vernehmen. Die anstehende Verpflichtung von Bazoer gehörte zuletzt zu den wenigen positiven Nachrichten aus der sportlich arg gebeutelten Autostadt. Die Zeichen für einen Wechsel nach Niedersachsen stehen allerdings ungeachtet der neuen Spekulationen weiterhin gut:

"Das ist ein guter Spieler. Er kann ein Spiel gestalten, er kann des Gegners Spiel aber auch zerstören. Ich kenne den Spieler ganz gut", kommentierte Wolfsburgs Trainer Valerien Ismaël die Personalie nach der 0:5-Klatsche in München. Ob der Franzose den Youngster nach einem Transfer aber überhaupt noch lange trainieren dürfte, bleibt zu hinterfragen.