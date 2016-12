Demme: Sieg gegen BVB war "Initialzündung"

Diego Demme gehört zu den Stützen von RB Leipzig

Diego Demme ist einer von vier Profis von RB Leipzig, der seit der 3. Liga dabei ist und somit den Durchmarsch bis in die 1. Bundesliga miterlebt hat. Der 25-Jährige blickt auf eine tolle persönliche Entwicklung zurück - und das ganz ohne eigene Tore.

Im "kicker" meint Diego Demme, der seit 2013 für RB Leipzig aufläuft und seit dem über 90 Pflichtspieleinsätze für die Sachsen absolviert hat, mit Blick auf seine bisherigen Bundesligaleistungen: "Ich denke, sie waren bislang sehr gut. Ich habe mich in der Bundesliga noch mal einen Schritt weiterentwickelt. Jeder Einzelne und auch wir als Mannschaft wachsen von Spiel zu Spiel."

Demme hat sich als defensiver Mittelfeldspieler auch unter Trainer Ralph Hasenhüttl als Stammspieler durchgesetzt und stand bisher in 13 von 14 Saisonspielen in der Anfangself. Eine absolute Konstante also im Spiel der Roten Bullen, auch wenn die Anerkennung von außerhalb häufig fehlt. Häufig wird Demme in den Medien nicht als Eckpfeiler und Erfolgsfaktor genannt, geht im Verhältnis zu den neuen Stars der Liga wie Forsberg, Keita oder Werner etwas unter. Der Ex-Bielefelder nimmt es gelassen: "Im Verein genieße ich Wertschätzung und wurde bislang ja auch immer aufgestellt. Das ist für mich das einzig Entscheidende."

Demme: "Gegen Dortmund ist das Stadion fast explodiert"

Die bisherige Saison sei bislang mit besonders vielen Höhepunkten verlaufen, unabhängig von der bitteren 0:1-Niederlage vom letzten Wochenende gegen den FC Ingolstadt. Als Initialzündung diente der Heimsieg gegen Borussia Dortmund, wie Diego Demme bestätigte: "Da ist das Stadion fast explodiert, das war ein geiles Gefühl. Der 1:0-Sieg kurz vor Schluss hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Wir haben gemerkt, dass wir auch gegen die großen Teams mithalten können." Dennoch vermeidet es auch der Sechser der Leipziger, offen einen Platz im oberen Tabellendrittel als neues Saisonziel zu formulieren: "Darüber machen wir uns keine Gedanken", betonte Demme.

Auch, wenn die Euphorie im Leipziger Umfeld in den letzten Wochen immer größer wurde, vor allem in den Wochen der Tabellenführung: Die Konzentration habe darunter laut Demme zu keinem Zeitpunkt darunter gelitten: "Wir sind allesamt ganz klar im Kopf und bodenständig. Wir lassen das nicht an uns heran und schauen nur auf uns."

Einer möglichen Vertragsverlängerung steht der 25-Jährige, der in seiner Paderborner Zeit zwischen 2011 und 2014 unter anderem von Roger Schmidt trainiert wurde, im Übrigen sehr positiv gegenüber: "In dieser Woche folgt das nächste Gespräch. Wenn alles für beide Seiten passt, dann werde ich vorzeitig verlängern." Der aktuelle Kontrakt läuft noch bis 2018.

Kurios: Demme noch ohne ein einziges Profitor

Ein letztes großes Manko will Diego Demme möglichst bald abstellen: Der Mittelfeldarbeiter steht in seiner gesamten Profikarriere seit der Saison 2010/2011 noch ohne eigenen Treffer da. Den gebürtigen Herforder wurmt das, wenngleich er die Endlosflaute gelassen nimmt: "Ich gehe nicht oft genug vorne in die torgefährlichen Räume, bin eher der, der absichert."

Als Vorbilder dienten Demme, der einst unter Ewald Lienen bei Arminia Bielefeld im Profifußball debütierte, einstige Größen der italienischen Weltmeistermannschaft von 2006: "Gennaro Gattuso war mein Vorbild gegen den Ball, Pirlo mit dem Ball. Er hat das Spiel gestaltet, war ein brillanter Fußballer und Herzstück von Milan und später bei Juve. Gattuso war gegen den Ball einer der stärksten Spieler, die ich je gesehen habe."