Presse: "Horrorlos" & "appetitlicher Showdown"

Die internationale Presse nahm die Auslosung des CL-Achtelfinales gemischt auf

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals ergab für Bayern München und Bayer Leverkusen zwei Déjà-vus. Borussia Dortmund darf zum zweiten Mal nach Portugal. Die gesammelten Pressereaktionen auf die Auslosung.

Deutschland

"Bild": "Weltmeister-Wiedersehen! Bayern gegen Özil. Hammer-Los für Bayer Leverkusen: Die Werkself muss gegen Atlético Madrid antreten."

"Spiegel": "Borussia Dortmund kann mit der Auslosung in der Champions League zufrieden sein. Der BVB trifft im Achtelfinale auf Benfica Lissabon und ging Manchester City mit Trainer Josep Guardiola aus dem Weg. Ein Déjà-vu erlebte der FC Bayern, der zum wiederholten Male auf den FC Arsenal treffen wird. Für Bayer Leverkusen kommt es ebenfalls zu einem Wiedersehen."

England

"The Guardian": "Die gute Nachricht ist, dass sie das zweite Spiel zuhause haben und dort in der vergangenen Saison 2:0 gewonnen haben. Die schlechte Nachricht ist, dass sie vergangene Saison 5:1 in Deutschland verloren haben. (...) Sie sind schlagbar, aber es ist trotzdem nicht das Los, das sich Arsenal gewünscht hat."

"The Sun": "Glaubt man das? Die Gunners wurden zum ersten Mal in fünf Jahren Gruppensieger und hofften, die großen Jungs zu meiden. Aber sie laufen direkt in die deutschen Giganten von Bayern." - "Arsenal bekommt das Horrorlos."

Arsenal get horror draw in the Champions League #UCLDraw https://t.co/g7ajXUyyRk pic.twitter.com/0Mwxwmgg1I — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 12. Dezember 2016

"Mirror": "Arsenal wurde ein appetitlicher Showdown gegen Bayern München übergeben."

"Daily Mail": "Arsenals Belohnung für den Gewinn ihrer Champions-League-Gruppe ist die Achtelfinalpaarung mit den deutschen Giganten von Bayern München."

Spanien

"AS": "Atlético Madrid atmet nach der Auslosung auf, zumindest im Vorfeld. Die Mannschaft von Simeone trifft auf Leverkusen, das vor vielen Problemen steht."

Portugal

"A Bola": "Borussia Dortmund ist Gegner Benficas in der ersten K.o.-Runde der Champions. Die Deutschen gewannen die Gruppe F, wo auch Sporting spielte. Es ist also eine Rückkehr nach Portugal nach einem 2:1-Sieg in Lissabon gegen die Löwen.

Italien

"Gazzetta dello sport": "Real Madrid war das Schlimmste, was in der zweiten Runde serviert werden konnte...und da ist es!" (zu Real Madrid gegen SSC Napoli)