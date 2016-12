"Auf fast allen Plätzen": Unmut über Schiris

Die Schiedsrichter stehen immer mehr in der Kritik

Die (Fehl-)Entscheidungen der Schiedsrichter schlagen weiter hohe Wellen. Nach etlichen Patzern sehnen die Unparteiischen die "Online-Phase" des Videobeweises herbei.

Die Trainer sind sauer, die Spieler verstehen die Welt nicht mehr - und die Schiedsrichter pfeifen völlig verunsichert: Nach etlichen, teils gravierenden Fehlentscheidungen stehen die Unparteiischen der Bundesliga am Pranger. Die Lösung aller Probleme soll der Videobeweis sein, der aber erst in der kommenden Saison "online" geht.

"Die ganze Woche reden wir auf fast allen Plätzen über Entscheidungen von außen, über die Schiedsrichter", sagte Martin Schmidt, Trainer des FSV Mainz 05 nach dem unglücklichen 0:1 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach. Am Niederrhein war den Rheinhessen der wohl reguläre Ausgleich in der 88. Minute nicht anerkannt worden.

"Das ist ein bisschen schade, dass wir nicht mehr über Fußball reden können", sagte Schmidt. Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen), der zuvor schon oft danebenlag, gab einen regulären Treffer von Pablo de Blasis nicht. Es war einer von vielen Fehlpfiffen am vergangenen Wochenende.

Junge Schiedsrichter brauchen Unterstützung

Beispiel Frankfurt: Im Spiel der Eintracht gegen 1899 Hoffenheim (0:0) lag Christian Dingert (Lebecksmühle) viel zu oft daneben. Am deutlichsten wurde das, als der Unparteiische den Ellbogenschlag von Frankfurts Innenverteidiger David Abraham ins Gesicht von 1899-Stürmer Sandro Wagner nicht ahndete - und auch noch Freistoß gegen Wagner pfiff. Selbst Frankfurts Trainer Niko Kovač sah in der Szene "eine klare Rote Karte" für Abraham.

"Die Berechenbarkeit des Schiedsrichters ist weg", kritisierte der frühere FIFA-Referee Bernd Heynemann bei "Sport1": "Es gibt Spitzen-Schiedsrichter, die haben eine Ausstrahlung, aber es gibt viele junge, die nachrücken und die sich das erst noch erarbeiten müssen. Viele verstecken sich hinter dem Regelwerk."

Zweite Phase des Testlaufs in der kommenden Saison

Verändert werden die Regeln für die Unparteiischen ab der Saison 2017/18 - wenn der Testlauf des Video-Schiedsrichters in die zweite Phase geht. "Die Verbindung zwischen Schiedsrichter und Video-Assistent wird dann hergestellt. Der Video-Assistent hat dann die Möglichkeit, auf die Entscheidung des Schiedsrichters Einfluss zu nehmen", sagte Hellmut Krug, Schiedsrichter-Manager der Deutschen Fußball Liga, bei "Sky".

Aktuell wird das technische Hilfsmittel in einer "Offline"-Phase ohne Eingriff des Video-Assistenten in das Spielgeschehen getestet. "Wir bilden alle Schiedsrichter derzeit noch aus, es haben alle zwei Ausbildungsmodule offline durchlaufen. Wir müssen nun dazu übergehen, das Ganze auch online zu trainieren, das heißt: wir müssen es auf dem Platz umsetzen", sagte Krug: "Das können und dürfen wir aber noch nicht in Wettbewerbsspielen. Also müssen wir Spiele organisieren."

Nicht immer darf der Videoschiedsrichter genutzt werden

Nach den Vorgaben des International Football Association Board (IFAB) - den Regelhütern des Weltverbandes FIFA - sind grundsätzlich vier entscheidende Situation durch den Video-Assistenten überprüfbar: Tor, Elfmeter, Platzverweis und Spielerverwechslung bei Gelben und Roten Karte. Die endgültige Entscheidung, ob der Videobeweis flächendeckend eingeführt wird, will das IFAB im Jahr 2018 treffen.

Die FIFA testet die Technik in diesen Tagen bei der Klub-WM in Japan, auch beim Länderspiel zwischen Deutschland und Italien (0:0) Mitte November gab es einen Testlauf. "Wir sind sehr zufrieden. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, aber wir testen ja noch", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.