HSV: Bruchhagen will "nur nach vorn schauen"

Heribert Bruchhagen hat Dietmar Beiersdorfer beim HSV ersetzt

Machtwechsel beim HSV: Heribert Bruchhagen kehrt am Mittwoch nach 21 Jahren als Klubboss zu den Hanseaten zurück, die Trennung von Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer verlief alles andere als geräuschlos.

Raute statt Rente: Heribert Bruchhagen kehrt als Retter aus dem Ruhestand zurück und soll den schlingernden Hamburger SV nach zweieinhalb Jahren des sportlichen Stillstands auf Vordermann bringen. Bessere Transfers, mehr Ausstrahlung, endlich wieder Erfolg - nach der Entlassung von Dietmar Beiersdorfer beginnt am Mittwoch der kniffelige Spezialauftrag des Klub-Rückkehrers.

"Ich weiß um die sportliche Situation des HSV und kann diese einschätzen. Wir werden alles dafür tun, um gemeinsam das Ziel des Klassenerhalts zu erreichen", sagte Bruchhagen, der von 1992 bis 1995 bereits als Manager für den Bundesliga-Dino gearbeitet hatte. Sein Vertrag gilt dem Vernehmen nach vorerst bis 2019. Sein "Ja" zum HSV - eine Herzensangelegenheit.

HSV soll seinen Stolz zurückbekommen

"Wenn der HSV anfragt, dann stellt sich für jeden, der im Bundesliga-Management tätig war, die Frage einer Zu- oder Absage gar nicht. Da ist eine Zusage Pflicht", sagte Bruchhagen, der seine Funktionärskarriere im Sommer nach 13 Jahren bei Eintracht Frankfurt eigentlich schon für beendet erklärt hatte.

Doch der 68-Jährige weiß: Seine Aufgabe als Beiersdorfers Nachfolger ist weit mehr als bloß der Nichtabstieg. Bruchhagen muss dem zuletzt chronisch erfolglosen Klub eine Vision geben, über Jahre verlorenes Renommee zurückerobern - und dem Europacupsieger von 1983 so Stück für Stück seinen Stolz zurückgeben.

Kommt auch Horst Heldt?

Zuletzt waren die Norddeutschen wegen zahlreicher personeller Fehlgriffe an Spielern und Trainern und sportlicher Misserfolge bundesweit immer mehr zur Lachnummer verkommen. "Wir schauen jetzt ausschließlich nach vorne. Eine Rückwärtsbetrachtung möchte ich nicht vornehmen und die steht mir auch nicht zu", sagte Bruchhagen am Montag bei "Sky Sport News HD".

Sein erster und drängendster Arbeitsauftrag ist seitens des mächtigen Klub-Aufsichtsrates allerdings klar definiert. "Eine seiner ersten Aufgaben wird es sein, einen Sportdirektor an Bord zu holen, der in enger Zusammenarbeit mit Markus Gisdol die Mannschaft weiter voranbringt", sagte Karl Gernandt, Chef des Kontrollgremiums. Als Top-Anwärter gilt mit dem Ex-Schalker Horst Heldt übrigens ausgerechnet jener Kandidat, von dem sich Beiersdorfer noch wenigen Wochen einen Korb geholt hatte.

Beiersdorfer soll reibungslose Übergabe ermöglichen

Beiersdorfers Parkplatz am Volksparkstadion blieb am Montag unterdessen zunächst leer. Der 53-Jährige, dessen Vertrag an der Elbe noch bis Juni 2018 läuft, soll dem Vernehmen nach aber noch bis zur Winterpause für eine möglichst reibungslose Amtsübergabe an Bruchhagen sorgen und bis dahin noch einige Transfers wie den Verkauf von Innenverteidiger Cléber abwickeln - ein Kuriosum.

Beiersdorfers Rauswurf verlief dagegen alles andere als reibungslos. Ausgerechnet in einer Phase, in der die Hamburger nach ihrem miserablen Saisonstart sportlich in die Spur zurückfanden und zuletzt vier Spiele hintereinander ungeschlagen blieben, wurde ihm am vergangenen Dienstag im persönlichen Gespräch die Kündigung mitgeteilt. Am Donnerstag bekam er das ganze dann schriftlich - und doch wartete der Klub mit einer Bekanntgabe bis zum späten Sonntagabend.

Ein Dank für die Arbeit

"Ich muss die Entscheidung des Aufsichtsrates akzeptieren. Ich bin darüber natürlich sehr enttäuscht", sagte Beiersdorfer, der in der Hansestadt innerhalb von nur zweieinhalb Jahren von "Didi allmächtig" zum Gesicht der Dauerkrise wurde. Als "führungsschwach", "zögerlich", "farblos" und "wortkarg" wurde der frühere Bundesliga-Profi zuletzt kritisiert. Und selbst Aufsichtsratsboss Gernandt, Intimus von HSV-Gönner Klaus-Michael Kühne, watschte den Klubchef, der seit Juli 2014 insgesamt fast 100 Millionen Euro in die Mannschaft steckte und vier Trainer verschliss, ein ums andere Mal öffentlich ab - eine letzte verbale Ohrfeige gab es zum Abschied via Vereinsmitteilung.

"Wir als Aufsichtsrat bedanken uns bei Dietmar Beiersdorfer stellvertretend für alle HSVer ausdrücklich für seine unermüdliche Arbeit, die in vielen Bereichen, aber eben leider nicht im Kerngeschäft Fußball-Bundesliga, erfolgreich war", ließ sich Gernandt zitieren. In jenem Kerngeschäft soll nun Bruchhagen für neue Erfolge sorgen.