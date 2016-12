Brüder-Duell: Pogba trifft auf Pogba

Florentin ist der jüngere Bruder von Weltstar Paul Pogba

In der K.o.-Runde der Europa League kommt es zum Duell der Brüder Florentin und Paul Pogba. Der teuerste Spieler der Geschichte trifft mit Englands Rekordmeister Manchester United auf Florentins AS Saint-Etienne aus Frankreich.

"Paul hat gelacht und ich bin sicher, sein Bruder hat auch gelacht. Ich denke, es ist eine nette Geschichte, die im Fußball ab und zu passiert", so Red-Devils-Coach José Mourinho.

Abwehrspieler Florentin ist rund drei Jahre jünger und bei weitem nicht so wertvoll wie Mittelfeldspieler Paul, der im Sommer für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu United gewechselt war. Das Hinspiel findet am 16. Februar in Manchester, das Rückspiel eine Woche später in Frankreich statt.

Mourinho frohlockte vor allem über die kurze Anreise. In der Gruppenphase sei man zum Teil sehr unglücklich gewesen, da man so weit hätte reisen müssen. "Es war sehr schwierig, in die Türkei oder die Ukraine zu reisen. Nun müssen wir nach Frankreich und der Flug ist einfach", so The Special One. Dieser Umstand helfe, da im Moment viele wichtige Spiele anstünden.