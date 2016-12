"Falscher Weg": Klopp kontert Karius-Kritiker

Jürgen Klopp nimmt Loris Karius nach seinen Fehlern zuletzt in Schutz

Nach der teils heftigen Kritik an Loris Karius im Tor des FC Liverpools, hat sich nun Jürgen Klopp schützend vor seinen Torhüter gestellt.

"Mein Job ist es, die Spieler zu verteidigen, aber das kann ich nicht auf dem Feld", sagte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Middlesbrough am Mittwoch (ab 20:45 Uhr).

Der 49-Jährige verriet, dass er keineswegs überrascht sei vom Presse-Echo nach dem enttäuschenden 2:2 gegen West Ham. "In meiner ersten Pressekonferenz habe ich über die englische Presse, die Experten und die ehemaligen Spieler gesprochen, die scheinbar komplett vergessen haben, wie es sich anfühlt kritisiert zu werden", erinnerte sich der ehemalige Dortmund-Coach zurück.

Besonders empfindlich reagierte der Trainer der Reds auf die Attacke vom langjährigen ManUnited-Außenverteidiger Phil Neville. Dieser riet Karius nach seinem jüngsten Patzer: "Halt' deine Klappe, mach' deinen Job, geh' nach Hause, trink' deinen Tee und spiel' Fußball."

Neville sei nicht daran interessiert einem Liverpool-Spieler zu helfen, deshalb höre Klopp ihm gar nicht erst zu. Und auch zur Kritik von Reds-Legende Jamie Carragher, der den Wechsel zu Simon Mignolet forderte, äußerte sich Klopp: "Sagt ihm, dass ich nicht auf Twitter bin. Wenn er etwas von mir will, ist Twitter der falsche Weg."

Klopp schließt Winter-Neuzugänge nicht aus

Klopp deutete indes an, dass der Klub plane sich im Winter zu verstärken. "Wenn man sich unsere Bank anschaut: Sehr erfahrene Defensive, aber nicht in der Offensive. Wenn die Situation so bleibt, müssen wir unsere Augen offen halten", so der gebürtige Stuttgarter. Ein einfaches Unterfangen werde das allerdings nicht, denn laut Klopp sind Verstärkungen im Januar eine komplizierte Angelegenheit: "Der Wintertransfermarkt ist am schwierigsten."

Zuletzt wurde Leverkusens Top-Torjäger Chicharito mit Liverpool in Verbindung gebracht worden.