Vertragsverlängerung? Weigl pokert

Julian Weigl gehört in Dortmund zum absoluten Stammpersonal

Julian Weigl hat sich bei Borussia Dortmund längst zu einem Leistungsträger entwickelt. Zuletzt wurde dem Mittelfeldspieler sogar ein Interesse von Real Madrid nachgesagt. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen des BVB bestrebt sind, den bis 2019 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern und den 21-Jährigen langfristig zu binden.

Doch die Verhandlungen, die schon seit Monaten laufen sollen, sind zuletzt ins Stocken geraten. Dahinter soll allerdings weniger ein Wechselwunsch des Nationalspielers stecken, als viel mehr die ewige Frage nach dem Geld.

Laut "kicker"-Informationen pokert Weigl derzeit um höhere Bezüge. Die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers soll bis zum 30. Juni 2021 datiert sein. Die Verhandlungsposition des Youngster könnte ob der zahlreichen Interessenten sicher schlechter sein, noch hat der BVB die Forderungen Weigls aber nicht durchgewinkt, heißt es.

Dass der Mittelfeldspieler die Dortmunder verlassen wird, ist Stand heute unwahrscheinlich. Erst vor Kurzem bekannte sich die "Passmaschine" zu den Schwarzgelben. "I'm happy in Dortmund", sagte der Trainer-Liebling vor dem Duell mit den Königlichen im Gespräch mit Reportern aus dem Ausland. Diese haben Weigl in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. So hieß es unter anderem, dass Klubs wie der FC Barcelona, Real Madrid oder auch Manchester City mit einer Verpflichtung des 21-Jährigen liebäugeln.