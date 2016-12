Ried sagt Trainingslager in der Türkei ab

Ried hat das Trainingslager in der Türkei abgesagt

Die SV Ried hat ihr geplantes Trainingslager in Belek abgesagt. Der Bundesligist aus dem Innviertel reagierte damit auf die Terroranschläge am Samstag in Istanbul, bei denen mehr als 40 Tote zu beklagen waren. "Zuerst waren alle dafür, jetzt hat ein Teil ein wenig Angst", begründete Ried-Manager Stefan Reiter am Montag die verständliche Entscheidung.

Die Rieder schafften 2005 den neuerlichen Bundesliga-Aufstieg und waren seit damals immer in der Vorbereitung an der türkischen Riviera zu Gast. Dieses Mal hätten sie von 25. Jänner bis 3. Februar 2017 neuerlich in Belek Station machen sollen. Nun ist aber alles anders. "Es tut mir leid, weil die Bedingungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Türkei immer noch am besten sind", sagte Reiter. Er ist nun fieberhaft auf der Suche nach einer Ersatzdestination, eine der Alternativen ist Spanien.

Die Wiener Austria lässt sich hingegen nicht abschrecken, sie schlägt vom 21. bis 29. Jänner ihre Zelte im Hotel Titanic Deluxe in Belek auf.

