CSKA präsentiert Slutskiy-Nachfolger

Viktor Goncharenko ist neuer Trainer in Moskau

Der weißrussische Spitzentrainer Viktor Goncharenko soll den russischen Meister CSKA Moskva nach einer schwachen ersten Saisonhäälfte wieder zum Erfolg führen.

Der Vertrag für den 39-Jährigen gelte für zwei Jahre mit Option auf Verlängerung, teilte der frühere Armee-Klub am Montag mit. Goncharenko folgt auf den früheren Nationaltrainer Leonid Slutskiy, der vergangene Woche nach sieben Jahren und drei Meistertiteln CSKA verlassen hatte.

⚡️⚡️⚡️ Виктор Ганчаренко назначен главным тренером #ЦСКА! Подробности через несколько минут pic.twitter.com/W6FJiUU4cc — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12. Dezember 2016

"Alle wissen, dass es keine Revolution geben wird", sagte Goncharenko in einem auf der Vereinswebseite veröffentlichten Interview. Er werde lediglich mit frischem Blick auf das Team schauen. Der erfolgsverwöhnte Traditionsverein CSKA steht zur Winterpause auf Tabellenplatz drei und ist aus der Champions League ausgeschieden.

Goncharenko hatte erst vor wenigen Tagen seinen Trainerposten beim russischen Erstligisten FK Ufa aufgegeben. Der Agentur "Tass" zufolge hatte er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, sollte CSKA ihm ein Angebot machen. Bereits in der vergangenen Saison hatte Goncharenko für die Moskauer in Slutskiys Trainerstab gearbeitet. In seiner Heimat hat der Weißrusse mehrere Titel unter anderem mit BATE Borisov gewonnen.