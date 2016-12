Ronaldo gewinnt den Ballon d'Or!

Cristiano Ronaldo gewann den Ballon d'Or bereits 2008, 2013 und 2014

Cristiano Ronaldo ist der Gewinner des Ballon d'Or 2016. Das französische Fachmagazin "France Football" zeichnete den Europameister am Montagabend mit dem Goldenen Ball aus.

Der Portugiese triumphierte vor seinem wohl ärgsten Konkurrenten Lionel Messi, der den Preis im vergangenen Jahr abgeräumt hatte, und dem Franzosen Antoine Griezmann.

Ballon d'or France Football 2016 winner : CRISTIANO RONALDO#ballondor pic.twitter.com/ECa0u3L6EK — France Football (@francefootball) 12. Dezember 2016

Die Entscheidung der aus Journalisten bestehenden Jury war bereits am Montagmittag geleakt worden. Ein Foto der Titelseite, auf dem Cristiano Ronaldo bereits mit dem Ballon d'Or jubelt, kursierte in den sozialen Medien. Am Montagabend wurde das Ergebnis schließlich offiziell verkündet.

La une du France Football de demain. Le podium du Ballon d'Or est :

1-C.Ronaldo

2-L.Messi

3-Griezmann

👍👍👍 pic.twitter.com/CGFB5ZU2C0 — Mehdi Madridistas (@Mehdi9478) 12. Dezember 2016

Ronaldo galt schon im Vorfeld als Favorit auf den Titel, den er zuvor schon 2008, 2013 und 2014 gewonnen hatte. Unter anderem sein Trainer Zinédine Zidane hatte sich für den Star eingesetzt. "Für mich gibt es überhaupt keine Diskussion. Der Goldene Ball gehört ihm", sagte der Franzose. Ronaldo hatte in diesem Jahr die Champions League mit Real sowie die Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft Portugals gewonnen. Alleine in der vergangenen Saison hatte der Angreifer 51 Tore in 48 Spielen für die Königlichen erzielt. Bei der EM traf er dreimal in sieben Spielen.

Kroos, Neuer und Müller chancenlos

Im vergangenen Jahr hatte der Zweitplatzierte Lionel Messi die Trophäe zum fünften Mal gewonnen. Auch drei deutsche Spieler standen in diesem Jahr zur Wahl. Toni Kroos von Real Madrid, sowie Manuel Neuer und Thomas Müller von Bayern München erhielten aber nicht genug Stimmen für die Top drei.

Das Fachmagazin "France Football" vergibt den Ballon d'Or bereits seit 1956. Zwischen 2010 und 2015 kooperierte das Blatt mit der FIFA. In dieser Zeit galt der Goldene Ball auch als offizielle Weltfußballerwahl. Die Partnerschaft des Mediums und des Fußball-Weltverbandes endete jedoch in diesem Jahr. Die FIFA gibt am 9. Januar 2017 den offiziellen Weltfußballer bekannt. Auch hier dürfte Ronaldo naturgemäß beste Karten haben.

Die Platzierungen in der Übersicht:

1. Cristiano Ronaldo

2. Lionel Messi

3. Antoine Griezmann

4. Luis Suárez

5. Neymar

6. Gareth Bale

7. Riyad Mahrez

8. Jamie Vardy

9. Pepe

9. Gianluigi Buffon

11. Pierre-Emerick Aubameyang

12. Rui Patricio

13. Zlatan Ibrahimović

14. Arturo Vidal

14. Paul Pogba

16. Robert Lewandowski

17. Toni Kroos

17. Dimitri Payet

17. Luka Modrić