Köln will 3-Millionen-Flop loswerden

Ohne Zukunft in Köln: Miloš Jojić

Der 1. FC Köln hat bisher eine starke Hinrunde gespielt. Einer, der nicht vom Kölner Höhenflug profitieren konnte, ist Miloš Jojić. Der Dauerreservist soll die Geißböcke im Winter verlassen.

Wie der "Express" berichtet, legen die Köln-Verantwortlichen dem Serben einen Wechsel in der kommenden Transferperiode nahe. Das in den Medien diskutierte Interesse des belgischen Erstligisten KAA Gent soll aber nicht konkret sein. "Es liegt keine Anfrage aus Gent vor. Da ist nichts dran", wird Effzeh-Manager Jörg Schmadtke zitiert.

Im Sommer 2015 war Miloš Jojić für die stolze Ablösesumme von drei Millionen Euro aus Dortmund in die Domstadt gewechselt. Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte der Offensivallrounder allerdings nur selten erfüllen. Lediglich 15 Mal stand der 24-Jährige während seiner Debüt-Saison unter Peter Stöger auf dem Platz. Schon zuvor beim BVB konnte Jojić sein großes Potential nicht abrufen. In zwei Jahren im Ruhrgebiet avancierte der 24-Jährige schlussendlich zum Nebendarsteller.

Ein Schicksal, das sich wiederholt hat: Seit dem vierten Spieltag schmort Jojić ausschließlich auf der Ersatzbank. Im Winter soll sich das Drei-Millionen-Missverständnis jetzt trotz fortwährender Verletzungsmisere beim Effzeh einen neuen Verein suchen.