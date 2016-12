HSV: Aufsichtsratsvorsitzender tritt zurück

Karl Gernandt tritt als Aufsichtsratsvorsitzender des HSV zurück

Stühlerücken beim HSV: Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Gernandt legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Allerdings bleibt der 56-Jährige ordentliches Mitglied des sechsköpfigen Rats.

Als Grund für seinen Schritt nannte der Wirtschaftsmanager "bewusste Indiskretionen innerhalb unseres Gremiums". Der Vertraute von Investor Klaus-Michael Kühne führte das oberste Kontrollgremium seit Mai 2014.

Karl Gernandt tritt per sofort als Aufsichtsratsvorsitzender des HSV zurück. Er bleibt ordentliches Mitglied. https://t.co/yiI6HJAgCW pic.twitter.com/KT0H7IJnMf — Hamburger SV (@HSV) 13. Dezember 2016

Gernandt legt den Finger tief in die Wunde des in der Öffentlichkeit oftmals unglücklich agierenden Liga-Dinos: "Ich bin entsetzt, mit welchen Kräften im Verein und im Aufsichtsrat die sportliche und Weiterentwicklung riskiert wird", so der gebürtige Bonner.

Der Aufsichtsrat wird unterdessen bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden von einem der beiden Stellvertreter – Felix Goedhart oder Jens Meier – angeführt.