Der Chelsea-Express soll im Rollen bleiben

Diego Costa und Co wollen aich bei Sunderland jubeln

Chelsea will am Mittwoch in der englischen Premier League ein kleines Jubiläum feiern. Ein Erfolg bei Sunderland in der 16. Runde im Stadium of Light wäre bereits der zehnte in Folge für den Spitzenreiter. Die Rollen sind nicht nur deshalb klar verteilt, ist Sunderland doch trotz drei Siegen in den jüngsten fünf Runden mit nur elf Punkten Schlusslicht.

Der Dritte Liverpool hat mit dem Liga-16. Middlesbrough auch ein Auswärtsspiel gegen einen vermeintlich leichteren Gegner vor der Brust und will da nach zwei sieglosen Partien wieder gewinnen. Der Vierte Manchester City hat Watford zu Gast. Auf ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl wird also viel Arbeit zukommen. Hoffnung macht dem Siebenten aber, dass die von Josep Guardiola gecoachten Citizens zuletzt zweimal hintereinander als Verlierer den Platz verlassen mussten.

Der Fünfte Tottenham, Arbeitgeber von Kevin Wimmer, ist zu Hause gegen den Vorletzten Hull City klarer Favorit. Der zuletzt gegen die Spurs 1:0 siegreich gebliebene Sechste Manchester United ist beim 15. Crystal Palace gefordert. Fehlen wird Henrikh Mkhitaryan wegen seiner Knöchelverletzung. Die Pause des 27-jährigen Armeniers dürfte aber nicht zu lange dauern, sein Coach Jose Mourinho hofft auf ein Comeback schon am Stefanitag im Duell mit Sunderland.

Der Elfte Stoke City kämpft mit Marko Arnautović im Tabellennachbarschaftsduell mit dem Zehnten Southampton um Punktezuwachs. Bereits am Dienstag konnte der drei Punkte hinter Chelsea liegende Verfolger Arsenal bei Everton im Titelkampf vorlegen. Auch Titelverteidiger Leicester City mit Christian Fuchs war schon einen Tag vor dem Rest der Liga dran, kämpfte bei Bournemouth als 14. gegen den Zwölften um wichtige Punkte.

