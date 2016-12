Verletzungspech: Reagiert der FCA im Winter?

Dirk Schuster muss seit geraumer Zeit im Sturm improvisieren

Der FC Augsburg leidet seit Monaten unter massiven Verletzungssorgen. Die größte Baustelle von Dirk Schuster ist der Sturm, wo mit Caiuby (Knorpelschaden), Raúl Bobadilla (Sehnenentzündung in der Wade) und Alfreð Finnbogason (Schambeinentzündung) gleich drei Leistungsträger langfristig ausfallen. Kein Wunder also, dass der Verein über einen Transfer zu Winterpause nachdenkt.

"Es ist unglaublich, welches Verletzungspech wir aktuell haben. Es ist nahezu unsere komplette Offensivabteilung verletzt – und das wochenlang. Eine solche geballte Häufung der Ausfälle habe ich noch nie erlebt", klagte FCA-Sportdirektor Stefan Reuter schon Mitte November sein Leid.

Und noch immer gibt es keine verlässliche Prognose, wann die Angreifer der Augsburger wieder ins Geschehen eingreifen können. "Wir werden genau abwägen – vor allem mit der medizinischen Abteilung im engen Austausch stehen – welche Spieler wann zurückkommen können. Eine Karenzzeit ist da sicherlich eingeplant", räumte Schuster ein. Deshalb soll im Klub in Kürze eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, ob und wie man auf dem Transfermarkt aktiv wird.

Schuster schränkt allerdings ein, dass "man es realistisch sehen muss. In der Winter-Transferzeit ist es schwierig, die richtigen Leute zu finden, die qualitativ besser sind, als die, die man schon hat." Daher legt der 48-Jährige seine Hoffnung in erster Linie in eine schnelle Genesung seiner Schützlinge. "Sollten Finnbogason und Bobadilla fit werden, sind wir dazu noch mit Dong-Won Ji gut aufgestellt", so der Ex-Darmstadt-Trainer.

Wettlauf gegen die Zeit

Die Zeit spielt allerdings gegen die Augsburger, öffnet das Winter-Transferfenster doch schon in knapp drei Wochen. Eine abschließende Analyse der personellen Situation wird bis dahin schwierig. "Der Weisheit letzter Schluss wird das auch noch nicht gewesen sein, denn auch in den letzten beiden Spielen kann noch was passieren, wo man vielleicht noch kurzfristig reagieren muss", schloss Schuster einen Transfer nicht gänzlich aus.

Bis dahin muss der FCA zusehen, möglichst erfolgreich durch die Zeit ohne Bobadilla & Co. zu kommen. Am Samstag (ab 15:30 Uhr) müssen die Fuggerstädter gegen Gladbach ran.