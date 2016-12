Hummels kehrt auf den Platz zurück

Mats Hummels ist gegen Darmstadt wieder an Bord

Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti kann am Sonntag (15:30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 wieder auf Abwehrspieler Mats Hummels zurückgreifen.

Der 27 Jahre alte Innenverteidiger hat einen Magen-Darm-Infekt überwunden und am Dienstag wieder am Mannschaftstraining des Rekordmeisters teilgenommen. Beim 5:0 am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg hatte Hummels gefehlt.

Nach vier Tagen Pause ist @matshummels am Montag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt: https://t.co/Xu8lN37N16 pic.twitter.com/5YGwGTFsbS — FC Bayern München (@FCBayern) 12. Dezember 2016

Ancelotti kann somit in den beiden letzten Spielen des Jahres in Darmstadt und am 21. Dezember gegen RB Leipzig fast aus dem Vollen schöpfen. Derzeit fehlen nur noch die verletzten Kingsley Coman und Julian Green. Nach drei Spieltagen haben die Bayern die Pole-Position in der Bundesliga wieder zurückerobert. Kurz vor Weihnachten steht in der Allianz Arena das Top-Duell gegen die aktuell punktgleichen Verfolger von RB an.