Todt, Heldt, Sammer? VfL auf Sportchef-Suche

Wer wird der Nachfolger von VfL-Wolfsburg-Manager Klaus Allofs?

Nach der Trennung von Klaus Allofs sucht der VfL Wolfsburg im Schatten des Hamburger SV nach einem neuen Kaderplaner. Die Kandidatenliste ist lang.

Jens Todt, Horst Heldt oder vielleicht sogar Matthias Sammer? Nach der Trennung von Klaus Allofs fahndet der kriselnde VfL Wolfsburg unter Hochdruck nach einem neuen Sportchef. Die Winterpause steht unmittelbar bevor - und damit öffnet sich ein für den VfL richtungweisendes Transferfenster.

Lustlos-Stars wie Julian Draxler verkaufen, hungrige Abstiegskämpfer verpflichten und das weiter schwelende Trainerproblem lösen: Die To-Do-Liste für den neuen Macher ist lang, die Rettung der Wolfsburger dürfte zu einem Kraftakt werden.

Rebbe bekommt das Vertrauen

"Gerade vor dem Hintergrund des akuten Abstiegskampfes galt es, eine Entscheidung für die Zukunft des VfL Wolfsburg zu treffen", sagte Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia-Sanz und sprach von einem "Neuanfang" beim tief gefallenen Pokalsieger von 2015.

Für diesen Neuanfang bekam nun erst einmal Olaf Rebbe das Vertrauen der Klubspitze ausgesprochen. Im Zusammenspiel mit Finanzfachmann und Klub-Urgestein Wolfgang Hotze (Sprecher der Geschäftsführung) muss der 38-Jährige unter Hochdruck den Umbau des Profiteams vorantreiben - eine Mammutaufgabe für den Mann, der Allofs 2013 von Werder Bremen zum VfL gefolgt war.

Fehler bei der Kaderplanung beseitigen

Die Besetzung des Trainerpostens dürfte dabei vorrangigste Aufgabe Rebbes sein. In den sieben bisherigen Spielen unter Coach Valérien Ismaël gelangen dem Wolfsburger Starensemble um Stürmer Mario Gomez gerade einmal vier Punkte - kaum vorstellbar, dass die Niedersachsen bei weiteren Misserfolgen in den verbleibenden zwei Partien bis zur Winterpause mit dem zunehmend ratlos wirkenden Nachfolger von Dieter Hecking auch in die Rückrunde gehen. Zehn Punkte nach 14 Spielen: Nie stand Wolfsburg zu diesem Zeitpunkt einer Saison schlechter da.

Zumindest mitverantwortlich für die existenzielle Krise am Mittellandkanal ist das heillos überteuerte und mit der aktuellen Situation offensichtlich überforderte Spielerpersonal. Rebbe soll schnellstmöglich die Fehler bei der Kaderplanung revidieren, nach dem öffentlichen Scharmützel seines Vorgängers mit dem wechselwilligen Draxler muss vor allem die Zukunft des Nationalspielers kurzfristig geklärt werden.

Noch dementiert Todt

Angesichts der drängenden Probleme kursieren ungeachtet der internen Ad-Hoc-Lösung mit Youngster Rebbe längst die Namen potenzieller Allofs-Nachfolger von extern durch Wolfsburg. Der Ex-Schalker Horst Heldt wird häufig genannt, selbst Ex-Bayern-Boss Matthias Sammer gehört angeblich zu den Kandidaten.

Und auch Jens Todt, früherer Nachwuchschef beim VfL, wird gehandelt. "Es gab und gibt keinen Kontakt zum VfL. Ich werde auf jeden Fall weiter im Fußball-Management tätig bleiben", sagte Todt auf "WAZ"-Anfrage geheimnisvoll. Kein Geheimnis ist, dass Todt wie Heldt auch beim zurzeit konzept- und führungslosen HSV als möglicher neuer Sportchef gehandelt werden.