Süle: "Mailand wäre ein Schritt zurück"

Keine Lust auf Italien: Niklas Süle will in der Bundesliga bleiben

Ein Schlag ins Gesicht für alle Fans des italienischen Fußballs: Der von den Mailänder Klubs umworbene Niklas Süle hat Gerüchten um einen Wechsel in die Serie A eine bemerkenswerte Absage erteilt.

Seit Monaten wird der Name des deutschen Innenverteidigers mit europäischen Top-Teams in Verbindung gebracht. Kaum verwunderlich, spielt der 21-Jährige doch eine überragende Hinserie mit der TSG Hoffenheim. Auch in der Olympia-Auswahl wusste Süle zu überzeugen und zählte zu den Garanten des Finaleinzugs der deutschen Mannschaft. Die Lockrufe aus dem Ausland, insbesondere aus Italien, werden immer lauter, doch der Shootingstar hat andere Pläne.

Süle, der Ende August sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feierte, äußerte sich in einem Interview mit "Extra Time", einer wöchentlich erscheinenden Beilage der "Gazzetta dello Sport", zum Interesse der Mailänder Stadtrivalen AC und Inter an seiner Verpflichtung. "Ich weiß, dass mein Berater kontaktiert wurde", so der gebürtige Frankfurter, der gleichwohl wenig Lust auf Nerazzurri und Rossoneri zu haben scheint: "Aus der Bundesliga dorthin, das wäre ein Schritt zurück. Seit Jahren konnten sie sich nicht für Europa qualifizieren". Zwar lobt Süle die Strahlkraft der Namen und die Schönheit der Stadt, die Entwicklung der Vereine empfindet er jedoch als rückläufig.

Sollte er sich aus dem Kraichgau verabschieden, dann eher Richtung Insel: "Ich bevorzuge die Premier League", so der 21-Jährige. Passend dazu sollen im September Scouts diverser englischer Klubs, unter anderem FC Arsenal, FC Everton und Tottenham Hotspur, vor Ort gewesen sein, um sich live ein Bild zu machen.