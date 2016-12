Kurányi: "Vielleicht höre ich auch auf"

Kurányis Karriere steht möglicherweise vor dem Ende

Die Karriere des vereinslosen Ex-Nationalspielers Kevin Kurányi steht möglicherweise vor dem Ende.

"Es gibt Optionen in Deutschland und im Ausland. Die Frage ist, was für mich und meine Familie passt. Vielleicht werde ich auch aufhören", erklärte der 34-Jährige beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen.

Der 52-malige Nationalspieler, der als Profi beim VfB Stuttgart, Schalke 04, Dinamo Moskau und 1899 Hoffenheim unter Vertrag stand, ist seit Juli ohne Klub.