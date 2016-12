Hasenhüttl und RB vor "Wochen der Wahrheit"

Ralph Hasenhüttl will mit Leipzig eine neue Serie starten

Der gestürzte Tabellenführer RB Leipzig geht auch nach der ersten Niederlage äußerst positiv in die "Wochen der Wahrheit" und will am liebsten einen neuen Lauf starten.

"Unsere Sinne sind jetzt geschärft, der Druck ist weg. Wir haben jetzt das Ziel, eine neue Serie zu starten, obwohl die nächsten Aufgaben nicht so einfach sind", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Dienstag.

Die Sachsen treffen nach dem 0:1 beim FC Ingolstadt am vergangenen Wochenende am Samstag (ab 15:30 Uhr) zunächst auf den Tabellendritten Hertha BSC, am Mittwoch kommender Woche (21. Dezember) steht zum Jahresabschluss das mit Spannung erwartete Duell bei Rekordmeister und Spitzenreiter Bayern München an. Direkt nach der Winterpause wird es für den mit den Bayern punktgleichen Zweiten anschließend gegen Eintracht Frankfurt (5.), 1899 Hoffenheim (4.) und Vizemeister Borussia Dortmund (6.) nicht weniger einfach.

"Es ist die Phase, in der wir sehen werden, wie gut wir wirklich sind und wo wir uns einordnen können", sagte Hasenhüttl: "Wir wissen danach bestimmt, wo die Reise hingeht. Fakt ist aber jetzt schon, dass wir nicht so schlecht überwintern werden. Egal, was in den letzten beiden Spielen passiert."

"Bewerten Niederlagen nicht über"

Die Niederlage bei Hasenhüttls Ex-Klub habe die Mannschaft gut weggesteckt und nach der Analyse sei das Spiel abgehakt. "Wir versuchen mit Siegen und Niederlagen gleich umzugehen, wir bewerten sie nicht über", sagte der Österreicher und betonte: "Wir brauchen uns nicht dafür zu schämen, dass wir den Startrekord als Aufsteiger nur auf 13 und nicht auf 14 Spiele ohne Niederlage gestellt haben. Ich habe schon von schlimmeren Dingen gehört."

Gegen Hertha BSC erwartet der 47-Jährige nun eine knifflige Aufgabe, denn auch die Hauptstädter haben beim 0:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende eine Niederlage kassiert. "Die werden auch heiß sein und alles daransetzen, um sich wieder ein Erfolgserlebnis zu holen", sagte Hasenhüttl.