Oblak fehlt Atlético mindestens drei Monate

Jan Oblak musste gegen Villareal mit einer Schulterverletzung vom Platz

Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner Atlético Madrid muss voraussichtlich drei bis vier Monate auf den slowenischen Stammtorhüter Jan Oblak verzichten. Er musste sich einer Operation an der linken Schulter unterziehen.

Leverkusen empfängt Atlético am 21. Februar, zum Rückspiel in Madrid kommt es am 15. März. Die Verletzung hatte Oblak bei der 0:3-Niederlage beim FC Villarreal erlitten, weshalb er bereits in der 40. Minute ausgewechselt werden musste.

PARTE MÉDICO 📝 Oblak sufre una lesión en su hombro izquierdo

➡️ https://t.co/OEGqfHrpNe #VillarrealAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) 12. Dezember 2016

Das Debakel am Montagabend war die vierte Saisonpleite in der laufenden Saison für die Rojiblancos. Atlético fiel mit 25 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz zurück, der gerade noch zur Qualifikation für die Europa League berechtigen würde - nun folgt der nächste Tiefschlag für das Team von Diego Simeone.

Villarreal dagegen verbesserte sich mit 26 Zählern als Vierter auf den Quali-Platz zur Champions League. Für die Führung von Villarreal sorgte Mittelfeldspieler Manu Trigueros in der 28. Minute. Jonathan dos Santos erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Für den Endstand sorgte Roberto Soriano (90.+3).