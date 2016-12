Schock für Sturm: Matić geht nach Dänemark

Uroš Matić verabschiedet sich aus Graz

Bitterer Verlust für Sturm Graz: Der Serbe Uroš Matić verlässt die Steirer nach nur einem halben Jahr und wird künftig für den dänischen Spitzenklub FC København (Kopenhagen) spielen. Dort erhält er einen Dreijahresvertrag und die Nummer acht von Thomas Delaney, der zu Werder Bremen wechselt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Der FC Kopenhagen hat uns in den letzten Tagen kontaktiert und uns, sowie auch dem Spieler, riesiges Interesse vermittelt. Wir sind in der glücklichen Situation keinen Spieler verkaufen zu müssen, haben aber immer betont bei einem entsprechend lukrativ ausverhandelten Transfererlös, welcher eine positive wirtschaftliche Zukunft des SK Sturm Graz nachhaltig absichern kann, einen Transfer nicht auszuschließen", erklärte Sturms Geschäftsführer Sport Günter Kreissl. Matić war im Sommer ablösefrei vom niederländischen Zweitligisten NAC Breda an die Mur gewechselt.

Der Bruder von Chelsea-Star Nemanja Matić erlebte mit den Schwarz-Weißen einen intensiven und nicht zuletzt erfolgreichen Herbst. 21 Pflichtspiele, zwei Tore und drei Assists stehen für den 26-Jährigen zu Buche. "Rein aus sportlicher Sicht ist der Abgang von Uroš Matić naturgemäß als nicht unwesentlicher Verlust zu bezeichnen. Dennoch wollen wir nun in Ruhe darüber nachdenken ob und in welcher Form wir personaltechnisch auf diesen Abgang reagieren werden", so Kreissl.

"Ich fühle mich in Graz sehr wohl", meinte Uroš Matić selbst zum überraschenden Wechsel, "aber in meinem Alter ist diese Möglichkeit in jeder Hinsicht eine einmalige Chance, die ich unbedingt wahrnehmen will. Das habe ich dem Verein auch so mitgeteilt. Wichtig ist aber auch, dass der Transfer für alle Seiten passt."

Der elffache Meister und aktuelle Titelverteidiger FC København führt die dänische Super League nach 21 Runden souverän mit einem Vorsprung von neun Punkten an. International steht der Klub nach Platz drei in der Champions League Gruppe G hinter Leicester City und FC Porto in der K.o.-Phase der Europa League und trifft dort auf Ludogorets Razgrad.

red