Amir Shapourzadeh wird Admira-Manager

Mit den Würzburger Kickers schaffte Stürmer Shapourzadeh letzte Saison den Aufstieg in die Zweite Bundesliga

Der aus dem Iran stammende ehemalige deutsche Bundesliga-Spieler Amir Shapourzadeh wird ab Jänner Manager bei Admira Wacker.

Shapourzadeh wird ab dem 1. Jänner 2017 alle Angelegenheiten rund um den Spielbetrieb der Bundesliga-Profis verantworten. Ernst Baumeister hat als Sportdirektor ab sofort das Sagen in allen sportlichen Belangen. "Das Tagesgeschäft obliegt unverändert Geschäftsführer Christoph Lichtnegger, Präsident Philip Thonhauser wird weiterhin dafür Sorge tragen, den Verein in der Öffentlichkeit zu repräsentieren und das positive Image entsprechend noch weiter auszubauen", so die Niederösterreicher in einer Aussendung.

"Wir freuen uns über die jetzt getroffenen Entscheidungen und die klare Aufteilung der Aufgaben. Das wird dafür sorgen, die Admira auf die nächste Stufe zu heben", meint Thonhauser.

Shapourzadeh hat in seiner Karriere als Profi-Spieler 16 Bundesliga-Spiele für Hansa Rostock absolviert und war zuletzt "Stand by"-Akteur bei Zweitligist Würzburger Kickers. Gleichzeitig absolvierte der 34-Jährige ein Sportmanagement-Fernstudium: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei der Admira. Für mich war immer klar, dass ich weiterhin im Sportgeschäft arbeiten möchte."

Würzburg und Admira haben den gleichen Sponsor "Flyeralarm". Dessen Österreich-Geschäftsführer Gerhard Bügler wird ab kommendem Jahr beim Bundesligisten als Aufsichtsratsvorsitzender fungieren.

Mehr dazu:

>> alle Profispiele Amir Shapourzadeh

red