Für Windtner Liga-Reform "positiver Schritt"

ÖFB-Chef sieht Zweite Liga als Nagelprobe der Reform

ÖFB-Präsident Leo Windtner hat sich am Dienstag im Rahmen der ÖFB-Jahresbilanz-Pressekonferenz in Wien auch zur ab der Saison 2018/2019 greifenden Bundesligareform geäußert. "Ich habe den Verantwortlichen gratuliert und gedankt, dass die Entscheidung gefallen ist, eine Ligareform durchzuführen. Denn eine Entscheidung ist immer besser als keine Entscheidung", sagte der 66-jährige Oberösterreicher.

Dass es bei Reformen immer wieder vermeintliche Verlierer gebe, liege auf der Hand. "Ich glaube aber man hat sich einer professionellen, externen Expertise bedient und nun auf eine Zwölferliga umgestellt. Man kann natürlich darüber diskutieren in wie weit ein Play-off adäquat oder nicht ist, ich halte es durchaus für sportlich interessant", meinte der ÖFB-Boss.

Die Zweite Liga mit einem Mischsystem zwischen Profi- und Amateurbetrieb wird aus seiner Sicht die "Nagelprobe für die Reform" darstellen. "Hier heißt es zusammenarbeiten, um die zweite Ebene so zu gestalten, dass sie überleben kann", so Windtner. Voreilige Kritik hält er für unangebracht: "Der Schritt ist als positiv zu taxieren. Man muss jetzt in den nächsten Jahren schauen, wie es sich entwickelt, bevor man jetzt schon wieder die Reform der Reform proklamiert."

apa