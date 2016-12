Medien: Draxler auf dem Weg nach Paris

Die Gerüchteküche brodelt: Wohin zieht es Julian Draxler?

Klappt der Transfer im zweiten Anlauf? Der in Wolfsburg in Ungnade gefallene Julian Draxler steht neusten Berichten zufolge vor einem Winterwechsel ins Prinzenparkstadion.

Wie die für gewöhnlich gut informierte französische Boulevardzeitung "Le Parisien" am Mittwoch berichtet, hat Paris Saint-Germain nach einem gescheiterten Versuch im Sommer erneut seine Fühler nach dem deutschen Nationalspieler ausgestreckt - diesmal mit Erfolg. Angeblich soll der Kontakt zwischen Klub und Spieler nie abgebrochen sein, schreibt das Blatt unter Berufung auf interne Quellen.

Da die desaströse Hinserie des 23-Jährigen, der unter Erfolglos-Coach Valérien Ismaël zuletzt nicht einmal mehr in den 18er-Kader nominiert wurde, seinen Marktwert hat einbrechen lassen, hofft der Serienmeister der Ligue 1 auf ein Schnäppchen im Winter.

Wird Draxler zum Schnäppchen?

Zwar steht Draxler noch bis 2020 in der Autostadt unter Vertrag, doch von einst kolportierten Summen im Bereich von 70 Millionen Euro ist längst keine Rede mehr. "Le Parisien" spekuliert, dass PSG rund 30 Millionen Euro in die Dienste des Ex-Schalkers investieren will. Mit welchem VfL-Ansprechpartner der Champions-League-Achtelfinalist verhandeln müsste, ist nach der Demission von Manager Klaus Allofs allerdings unklar.

Die Fakten sprechen unterdessen mehr als deutlich für ein Zustandekommen des Mega-Transfers, schließlich suchen die Franzosen nach bislang mäßiger Saison händeringend nach Verstärkungen für ihre Offensivabteilung, in der zuletzt lediglich Edinson Cavani konstant überzeugen konnte.

Draxler könnte den Konkurrenzkampf beim schwerreichen Scheich-Klub mit seiner Vielseitigkeit erhöhen, der das nötige Kleingeld für den Weltmeister zweifellos zur Verfügung haben dürfte. Zudem drängt Wolfsburg auf einen schnellen Abgang des wechselwilligen Angreifers. Nun deutet viel auf einen baldigen Vollzug hin.