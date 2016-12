Angelt sich Gladbach zwei BVB-Ikonen?

Heuern Şahin und Subotić gemeinsam in Gladbach an?

Borussia Mönchengladbach will in der Winterpause offenbar auf dem Transfermarkt tätig werden und sich im Mittelfeld und in der Defensive verstärken.

Max Eberl scheint gleich zwei Dortmunder ins Auge gefasst zu haben. Nach Informationen der "Sport Bild" soll der Tabellenzwölfte nicht nur an Nuri Şahin, dem wohl auch Angebote anderer Bundesligisten vorliegen, sondern auch an Neven Subotić interessiert sein.

Im Interview mit der "Westdeutschen Zeitung" stellte der Sportdirektor seine Pläne für die kommenden Wochen vor: "Wir planen, im Winter noch etwas zu machen. Wir haben vor der Saison vier Ex-Kapitäne verloren, jetzt mit Álvaro Dominguez noch einen Führungsspieler. Bei uns entwickelt sich eine neue Hierarchie, und die wollen wir im Winter weiter verstärken", so Eberl.

Welche Spieler konkret unter Vertrag genommen werden sollen, verriet der 43-Jährige nicht, streute jedoch ein paar Hinweise: "Ich habe da eine Idee. Er hat definitiv schon einige Spiele auf dem Buckel, wenn es klappen sollte. Wenn er da ist, können Sie genug schreiben, weil er eine ganz interessante Geschichte hat", so Eberl vielsagend. Gut möglich, dass damit Neven Subotić gemeint war, der seit 2008 die Fußballschuhe für den Vizemeister schnürt.

Schließt Subotić die Dominguez-Lücke?

Der erfahrene Abwehrspieler, der zuletzt in der U23 der Borussen nach langer Verletzung wieder auf dem Feld stand, könnte die Lücke in der Verteidigung der Fohlen-Elf füllen, die Álvaro Dominguez seinerseits aufriss. Der Spanier verkündete vergangene Woche sein vorzeitiges Karriereende. Einem Wechsel von Neven Subotić im Winter steht wohl nichts mehr im Wege, schließlich hatte er den BVB bereits vor Saisonbeginn in Richtung England verlassen wollen.

Etwas anders sieht es bei Nuri Şahin aus. Es sei nicht das "Bestreben" von Borussia Dortmund, ihn abzugeben, heißt es: "Wir planen mit ihm", machte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der "Bild" am Dienstag noch einmal deutlich. Genau wie Kollege Subotić, hat der 28-Jährige beim BVB noch einen Vertrag bis 2018.