Bobic buhlt bei Real Madrid um Valléjo

Jesús Valléjo hat sich in der Bundesliga schnell etabliert

Bundesligist Eintracht Frankfurt will den spanischen Innenverteidiger Jesús Valléjo zwei weitere Jahre von Champions-League-Sieger Real Madrid ausleihen. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic weilte nach Angaben der Tageszeitung "AS" in der spanischen Hauptstadt und sprach aus diesem Grund mit Real-Geschäftsführer José Ángel Sánchez.

Dieser konnte allerdings noch kein grünes Licht geben, da die personelle Situation der Königlichen auf der Innenverteidiger-Position ab kommender Saison unklar ist. Europameister Pepe hat nämlich seinen Kontrakt bei Real noch nicht verlängert. Außerdem seien die Madrilenen immer mehr vom Können des 19-Jährigen überzeugt. Gar als "neuen Varane" sehe man die Verteidiger in der Hauptstadt an.

Mannschaftskollege Abraham prophezeite Valléjo deshalb schon: "Wenn er so weiter macht, wartet in Madrid und in der Champions League eine goldene Zukunft." Auch sein Trainer Niko Kovač ist voll des Lobes: "Solch einen Spieler habe ich als Aktiver und als Trainer noch nicht erlebt. Der Junge ist der Wahnsinn. Ich muss wirklich in Superlativen sprechen. Jesús ist so klar im Kopf, wie man es eigentlich erst mit Anfang 30 ist", so der Kroate über seinen Schützling.

Vorläufig ist Valléjo noch bis zum 30. Juni 2017 von den Hessen ausgeliehen. Sollte Fredi Bobic in Madrid Erfolg haben, können sich die Eintracht-Fans auf weitere Jahre des Spaniers in der Main-Metropole freuen.