Nagelsmann: BVB "muss mit allem rechnen"

Nagelsmann schwimmt mit der TSG auf einer Erfolgswelle

Julian Nagelsmann gehört mit seiner TSG Hoffenheim auch nach 14 Spieltagen zur Spitzengruppe der Liga. Vor dem Abendspiel gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr) ist der Trainer weiterhin guter Dinge und geht entsprechend offensiv an die Partie gegen den Vizemeister heran.

"Es gab noch nie ein Spiel, vor dem ich gesagt habe: Ich möchte unentschieden spielen. Das ist auch dieses Mal so", argumentierte der 29-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie. Dabei will er die offensiv ausgerichteten Dortmunder offensichtlich mit ihren eigenen Waffen schlagen: "Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Ich verrate meinen nicht. Du kannst dich ganz tief hinten reinstellen, wie es viele ihrer Gegner machen oder du kannst sie ganz früh attackieren, dass sie weit wegbleiben von unserem Tor. Eine dieser Varianten werden wir wahrscheinlich wählen", so der Coach mit einem Lächeln.

Personell ist 1899 für das richtungsweisende Spiel gegen Dortmund breit aufgestellt. Demirbay, Kadeřábek und Vogt waren zuletzt angeschlagen, sind aber wieder im Training. "Dortmund muss mit allem rechnen", so Nagelsmann selbstbewusst. Die Rippenverletzung von Leistungsträger Sebastian Rudy verheile dabei recht gut. Ob die Zeit für einen Einsatz gegen den BVB reicht, konnte Nagelsmann aber noch nicht abschätzen.

Nagelsmanns Wiedersehen mit Tuchel

Vor dem Duell mit Borussia Dortmund fiebert der Trainer auch dem Wiedersehen mit seinem früheren Mentor Thomas Tuchel entgegen. "Ich bin schon heiß, ihn zu schlagen", sagte er gut gelaunt.

Nagelsmann war 2008 unter Tuchel Co-Trainer und Scout in der Jugend des FC Augsburg. Heute pflegen die beiden aber offenbar kein besonderes Verhältnis. "Es gibt keinen Kontakt zu ihm", sagte so der 29-Jährige: "Er ist ein normaler Kollege wie die anderen 16 auch."

Nagelsmann: Schiedsrichter immer im Fokus

Anders als bei der Nullnummer am vergangenen Freitag bei Eintracht Frankfurt sollen nun wieder Tore fallen. "Das Spiel ist abgehakt", äußerte sich der Trainer bezüglich der mangelnden Chancenverwertung gegen die Hessen. Auch auf die Leistung des unglücklichen Schiedsrichtergespanns um Christian Dingert wollte Nagelsmann nicht mehr eingehen. "Ich verfolge die Fehlentscheidungen nicht mit einem Köpfschütteln." Dingert habe nicht den besten Tag gehabt, was allerdings völlig normal sei.

Angesprochen auf einen möglichen Video-Schiedsrichter gibt sich der junge Trainer dabei offen. Der Videobeweis könne helfen, allerdings dürfe er "den Charakter eines Spiels nicht kaputt machen." In anderen Sportarten, wie im Eishockey, habe sich die Technik schließlich schon als nützlich erwiesen.

Vorerst bleibt dem 1899-Coach lediglich der Blick auf die kommende Aufgabe. Sollte Hoffenheim auch gegen Borussia Dortmund nicht verlieren, bliebe man auch im fünfzehnten Spiel ungeschlagen. Intern sei dies allerdings "noch nie ein Thema" gewesen. Er freue sich zunächst einmal auf ein "attraktives Spiel".