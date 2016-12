Medien: Bayern lockt Three-Lions-Star

Eric Dier weckt Begehrlichkeiten - auch beim FC Bayern?

Aufregendes Gerücht von der Insel: Angeblich beschäftigt sich der FC Bayern mit einem prominenten Defensivstrategen aus England, der bei seinem Klub nicht mehr glücklich ist.

Die Rede ist von Eric Dier, englischer Nationalspieler in Diensten der Tottenham Hotspurs. Der 22-Jährige, der bei der EURO 2016 in Frankreich zu den wenigen Lichtblicken der Three Lions zählte, kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Nicht zuletzt dank dieser Vielseitigkeit soll der "Times" zufolge neben dem deutschen Rekordmeister auch der derzeitige Premier-League-Spitzenreiter FC Chelsea ein Auge auf den 1,89 Meter großen Youngster geworfen haben.

Zwar steht Dier noch bis 2021 bei den Spurs unter Vertrag, doch in der laufenden Spielzeit ist der Stellenwert der letztjährigen Stammspielers gesunken. Coach Mauricio Pochettino lässt den Allrounder zwar regelmäßig ran, seit Monaten aber vornehmlich in der Viererkette, wo Dier als Ersatz für den verletzten Toby Alderweireld seltener überzeugen konnte als zuvor im Mittelfeld. Dort jedoch ist Neuzugang Victor Wanyama mittlerweile gesetzt. Nun fürchtet der Engländer um seine Perspektiven im Nationalteam.

Mehr als 50 Millionen Euro Ablöse

Die Gerüchte um ein Interesse der Bayern sind nicht neu: Seit Jahresbeginn berichteten unter anderem "Bild", "Mirror" und "Sunday People" über einen möglichen Wechsel des 22-Jährigen in die Bundesliga. Fraglich bleibt derweil, ob der FCB bereit wäre, eine Ablöse jenseits der 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, um den potenziellen Xabi-Alonso-Nachfolger von den Londonern loszueisen.

Dier war 2014 für lediglich fünf Millionen Euro von Sporting Lissabon zu den Spurs gewechselt und dort nach kurzer Zeit zum Nationalspieler aufgestiegen.