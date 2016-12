Nach Rückkehr: Bellarabi mit Handgemenge

Karim Bellarabi hat das Mannschaftstraining wieder aufgenommen

Nationalspieler Karim Bellarabi vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat am Mittwoch nach seinem im September erlittenen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung wieder Teile des Mannschaftstrainings bei den Rheinländern absolviert.

Das gab der Klub via Twitter bekannt.

🚀 Es geht vorwärts: @KimoBellarabi hat heute wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert! 👍 pic.twitter.com/ZX9l4Ymkd0 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 14. Dezember 2016

Der 26-Jährige brauchte nur wenige Minuten, um für den ersten großen Aufreger zu sorgen. Im Rahmen eines Trainingsspielchens geriet Bellarabi heftig mit seinem Teamkollegen Roberto Hilbert aneinander. Worum es bei der Auseinandersetzung, bei der die Streithähne nur mit Mühen von den Teamkollegen Ömer Toprak, Jonathan Tah und Hakan Çalhanoğlu auseinander gehalten werden konnten, ging, war zunächst nicht bekannt.

Sowohl für Rückkehrer Karim Bellarabi, als auch für Roberto Hilbert war nach der handfesten Auseinandersetzung die Spielform während der Übungseinheit vorzeitig beendet. Beide wurden zum "Runterkühlen" vom Platz geschickt.

Roberto Hilbert kommt in dieser Saison unter Roger Schmidt bisher nicht zum Zuge. Lediglich ein Pokaleinsatz steht für den Ex-Nationalspieler zu Buche. Derzeit gilt es als wahrscheinlich, dass der Rechtsfuß die Leverkusener in der nächsten Transferperiode verlassen könnte.

Ob Offensivspieler Bellarabi in diesem Jahr noch zum Einsatz kommen wird, ist nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining noch völlig offen. Bayer tritt in diesem Jahr noch am Sonntag gegen den FC Ingolstadt (ab 17:30 Uhr) und am Mittwoch kommender Woche zum Derby beim 1. FC Köln (21. Dezember, ab 20:00 Uhr) an.

Auch ein weiterer Bayer-Kicker verließ den Trainingsplatz vorzeitig. Außenverteidiger Wendell knickte um und musste sich behandeln lassen. Von einer schwereren Verletzung blieb der Youngster aber wohl verschont.