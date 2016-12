DFB-Vize Frymuth feiert 60. Geburtstag

Peter Frymuth feiert einen runden Geburtstag

DFB-Vizepräsident Peter Frymuth hat am Mittwoch im Beisein von DFB-Präsident Reinhard Grindel, Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und DFB-Sportdirektor Hansi Flick seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Bei einer festlichen Matinee in seiner Heimatstadt Düsseldorf begrüßte der Jubilar zahlreiche ehemalige und aktuelle Weggefährten. Grindel überreichte als Geschenk ein DFB-Trikot mit der Nummer 60 und dem Schriftzug "Frymuth" auf dem Rücken.

"Du bist ein Mann der Basis, der sich auf den Weg nach oben gemacht hat. Und als du oben angekommen bist, hast du nie die Basis aus den Augen verloren. Es gibt in unserem Präsidium kaum jemanden, der die Belange des Amateure so gut kennt wie du", erklärte der DFB-Präsident.

Prominente Gratulanten

Zu den Gratulanten im Messe-Hochhaus Düsseldorf zählten zudem unter anderem U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius sowie zahlreiche weitere Mitglieder des DFB-Präsidiums. Fortuna Düsseldorf, den Frymuth bis 2014 fast zehn Jahre lang als Vorstandsvorsitzender angeführt hatte, war ebenso vertreten wie Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Herzlichen Glückwunsch Peter Frymuth - Fortunas früherer Vorstandsvorsitzender feiert seinen 60. Geburtstag: https://t.co/3cJlW4ELXE #f95 pic.twitter.com/268DjtlVmX — Fortuna Düsseldorf (@f95) 14. Dezember 2016

"Ich habe im DFB so manche Höhen und Tiefen erlebt", sagte Frymuth, der im Verband unter anderem für die Bereiche 3. Liga, DFB-Pokal und Zukunftsaktivitäten Amateurfußball zuständig ist: "In Rio war ich beim WM-Titel dabei, und wenig später kam die Diskussion um das Sommermärchen. Das war sicher eine Belastungsprobe für uns alle." Frymuth, im Hauptberuf Leiter einer Düsseldorfer Bezirksverwaltung, versprach, auch in Zukunft seine "Ecken und Kanten" zu behalten.