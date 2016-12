Aue: Kapitän Männel zurück im Training

Martin Männel ist nach seiner Ellenbogenverletzung zurück im Training

Martin Männel ist nach fast dreimonatiger Verletzungspause wieder voll in das Mannschaftstraining beim FC Erzgebirge Aue eingestiegen.

Ob es für einen Einsatz am Freitag beim letzten Heimspiel des Jahres gegen Fortuna Düsseldorf reicht, soll erst nach dem Training am Spieltag entschieden werden. "Martin Männel muss selbst entscheiden, wie weit er ist und wie sicher er ist", erklärte Coach Pavel Dotchev. Der Keeper ist zuversichtlich: "Es hat sich gut angefühlt, war von Anfang voll mit dabei", so der 28-jährige Kapitän der Erzgebirgler.

Männel hatte sich Ende September im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld eine Ellenbogenverletzung zugezogen und war danach operiert worden.